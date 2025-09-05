Planifiquen els usos de l’edifici del Sindicat i les obres per rehabilitar-lo
L’ajuntament de Sant Guim de Freixenet ha encarregat un pla director per definir els usos de l’edifici del Sindicat Agrícola. Segons l’alcalde, Francesc Lluch, el document també establirà les fases de rehabilitació i adequació de l’edifici, amb l’objectiu de preservar-ne el valor patrimonial i impulsar activitats socioculturals.
La redacció del projecte s’ha adjudicat a l’empresa de Solsona Feu Godoy Arquitectura per un import de 65.000 euros, que es finançaran gràcies a una ajuda del departament de Cultura. Segons Lluch, l’any passat la Generalitat també els va concedir una subvenció de 200.000 euros per executar obres de manteniment de l’edifici el 2026. En una primera fase es canviaran els tancaments, s’estabilitzarà l’estructura de l’edifici i es construiran lavabos.
L’any 2020, l’ajuntament va arribar a un acord amb els propietaris per llogar l’edifici, amb un conveni de cessió d’ús per 60 anys i amb opció de compra en un futur. Des d’aleshores, l’immoble ha acollit diferents activitats socials i culturals. El Sindicat Agrícola de Sant Guim de Freixenet, obra de César Martinell a començaments del segle XX, va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).