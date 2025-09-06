Organyà difon el plaer de la lectura amb la Fira del Llibre del Pirineu
Uns 200 veïns es concentren per llegir llibres en el tram urbà de la C-14 al seu pas per aquesta localitat
La travessia urbana de la C-14 per Organyà ha tornat a convertir-se en un punt de lectura en la 29 Fira del Llibre del Pirineu, que acull aquesta localitat de l’Alt Urgell fins al diumenge. Prop de dos-cents lectors s'han concentrat per participar en la Carrerada de Llibres, una activitat que reivindica el valor i el plaer de la lectura com a acte popular.