Inaugura una placa per retre homenatge al poeta Anton Navarro
Una placa a Vilaller commemora des de divendres passat el poeta mossèn Anton Navarro, originari del municipi. Es troba en la que va ser la casa natal de Navarro, autor de més de 940 textos, la gran majoria poemes.
Van assistir a l’acte veïns, familiars de l’homenatjat i alumnes del curs de l’Aula Universitària dedicat a l’autor que s’ha impartit al Pont de Suert. Els escriptors locals Xavier Macià i Assumpció Perna van llegir poemes de Navarro.