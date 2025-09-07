URBANISME
A la venda solars del Grup Sant Isidori de Mollerussa, ja demolit
Entitats bancàries publiciten parcel·les als seus portals tres anys després d’acabar la demolició. L’ajuntament l’inclou en futur sòl residencial
El solar del desaparegut Grup Sant Isidori de Mollerussa, que durant dècades va allotjar quatre blocs d’habitatges construïts als anys cinquanta, continua sent un espai de futur incert. Part de les seues parcel·les han aparegut en portals immobiliaris com Idealista, en què s’anuncien des de petits terrenys de 10 a 44 metres quadrats per entre 12.000 i 15.000 euros, fins a una parcel·la de 97 metres quadrats rebaixada a 16.000 euros o fins i tot una altra de 23 metres quadrats oferta per 29.000 euros. Molts d’aquests solars són propietat d’entitats bancàries, que se’ls va quedar després d’execucions hipotecàries, i ara els posa en circulació. Malgrat que pugui sorprendre veure en venda parcel·les on fa tot just uns anys hi havia habitatges, l’operació és plenament legal: després de la demolició, el sòl continua registrat a nom dels seus titulars, que conserven el dret a disposar-ne com qualsevol altre bé immoble.
L’ajuntament de Mollerussa, per la seua part, ha remès a petició de la Generalitat un inventari amb totes les opcions de sòl urbà disponibles a la ciutat, tant de titularitat pública com privada, amb l’objectiu que es valorin en futurs projectes residencials. Entre aquestes opcions figura el Grup Sant Isidori. Així, qualsevol iniciativa d’habitatge públic dependrà que l’administració autonòmica assoleixi acords econòmics o articuli mecanismes de compensació que permetin donar un ús social al solar.
L’estat actual d’aquest solar és el resultat d’un llarg procés de degradació. Els quatre blocs de Sant Isidori, aixecats als anys 50 com a habitatges per a famílies obreres, es van anar deteriorant de forma progressiva fins a convertir-se en un focus de problemes d’habitabilitat i seguretat. El novembre del 2018 es va declarar en ruïna el Bloc A, seguit el juny del 2019 pel C, i finalment, l’octubre del 2020, pels blocs B i D. Alguns dels seus propietaris es van mostrar disconformes, assegurant que els habitatges estaven en bones condicions.
El consistori de la capital del Pla d’Urgell, amb suport de l’Agència de l’Habitatge i de l’Incasòl, va impulsar la demolició entre 2020 i 2022, una operació que va suposar més de 400.000 euros d’inversió pública i que va alliberar un perímetre de més de 400 metres quadrats. Tanmateix, la complexa divisió de la propietat en desenes de mans privades va impedir que el terreny resultant quedés unificat o destinat de forma immediata a un nou ús col·lectiu.
Per la seua banda, els veïns afectats continuen carregant amb les conseqüències de la desaparició del grup: continuen pagant l’IBI d’unes parcel·les sense edificació i, en alguns casos, encara arrosseguen deutes hipotecaris vinculats a pisos que ja no existeixen. La degradació també es reflecteix en l’estat actual dels terrenys, que acumulen males herbes, i hi ha temor que es converteixi en un abocador. Ara per ara, l’única certesa és que Sant Isidori continua sent un espai en disputa, entre la memòria del que va ser i la incertesa del que pugui arribar a ser.