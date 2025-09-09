REGADIUS
Comencen les reunions per modernitzar l’Urgell
Els regants de la col·lectivitat número 6 de Térmens van obrir ahir la ronda d’assemblees locals per exposar de forma detallada el projecte per a la modernització del Canal d’Urgell i debatre’n el finançament, que van explicar els tècnics del canal. Durant tot aquest mes s’aniran convocant reunions per escoltar les aportacions dels regants. La de dilluns va congregar desenes de persones i avui està prevista una nova reunió dels regants a Miralcamp. La previsió és que l’assemblea general d’octubre doni llum verda al projecte i que les obres, que finançarà la Generalitat al 70% i els regants un 30%, puguin començar el 2026.
Segons assenyala el president de la col·lectivitat de Térmens, Miquel Tribó, “és un bon projecte, el millor que se’ns ha presentat, però caldrà arribar a un acord de màxims per tirar-lo endavant”.