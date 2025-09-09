Empresaris andorrans proposen un parc de 1.300 pisos assequibles
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) xifra “la necessitat del parc d’habitatges a preu assequible en uns 1.300”. La xifra representa “el 5% del parc d’habitatges de lloguer actual”. Els empresaris andorrans defensen que per poder aconseguir aquesta xifra “fa falta una col·laboració publicoprivada” i aposten per una fórmula en la qual l’administració pública (principalment els Comuns o ajuntaments) “cedeixin terrenys públics de forma gratuïta durant un període d’entre trenta i cinquanta anys perquè els privats puguin construir promocions a preu regulat amb una rendibilitat moderada i amb una gestió privada posterior”.
Des de la CEA proposen que a mesura que es disposi d’aquest parc públic caldrà “planificar la desintervenció del mercat privat” amb mesures “per a aquells habitatges que fa més temps que estan sotmesos a la pròrroga del lloguer”.
Així mateix aposten per incentivar fórmules que “contribueixin a reduir el preu de la construcció dels habitatges com la construcció industrial”.