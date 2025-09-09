EMERGÈNCIES
Nova alerta demà als mòbils en un simulacre de Protecció Civil
Aquest any se n’han activat algunes de reals en l’incendi de Torrefeta i en temporals
Demà a les 10.00 hores sonarà un alarma estrident a tots els mòbils intel·ligents que estiguin activats a les comarques lleidatanes, fins i tot en aquells dispositius que portin persones que estan de passada, ja sigui per carretera o tren. Es tracta de la segona prova a la demarcació del sistema Es-alert d’alertes de Protecció Civil de la Generalitat. L’enviament es portarà a terme en dotze comarques: Segrià, Noguera, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cerdanya. El primer simulacre va tenir lloc el febrer del 2023.
Llavors, els missatges van arribar més tard del que s’havia previst i no a tots els dispositius mòbils intel·ligents amb cobertura que es trobaven a la zona. A més, aquest any ja s’ha utilitzat en diverses ocasions com l’incendi de Torrefeta –quan es va confinar els veïns de localitats com Guissona i Agramunt– i en temporals.
La delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, va afirmar ahir durant la presentació que “aquestes proves són importants perquè permeten avaluar el seu funcionament, anar millorant tot el que sigui necessari i afavorir que la ciutadania ho conegui i ho sàpiga reconèixer immediatament”.
Per la seua part, la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, va dir que “és una eina més de prevenció, que serveix per donar instruccions concretes com la de confinar-se”. Sergi Turmo, responsable de Protecció Civil a Lleida, va indicar que “durant la prova hi haurà un centre de seguiment amb especial atenció a llocs on hi ha moltes persones com els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria i empreses com bonÀrea o Nufri”. No arribarà a aquells llocs on no hi hagi cobertura.
El missatge que es rebrà serà el següent: “Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”. S’enviarà en català, castellà i anglès. El missatge també inclourà un enllaç a una enquesta de valoració perquè la ciutadania pugui informar si l’ha rebut bé o ha tingut alguna dificultat.
La prova també es farà el 16 de setembre a Girona i Catalunya Central, el 30 de setembre a Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès, i el 8 d’octubre, a Barcelona.