ERC reclama al govern espanyol que acceleri l'entrega de les ajudes als afectats pels incendis de l'estiu
Marlaska nega que el govern espanyol vulgui "centralitzar" i aposta per la solidaritat territorial
La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha demanat aquest dimarts al govern espanyol que acceleri l'entrega de les ajudes a les zones afectades pels incendis forestals d'aquest estiu. "Són unes ajudes molt esperades per la ciutadania, els ajuntaments i els pagesos, però els auguris no són molt esperançadors", ha dit a la sessió de control a la cambra alta. Per resoldre-ho, ha proposat activar la via dels "anticipaments a compte" perquè els diners arribin abans. També ha demanat "endurir" les exigències a les elèctriques per evitar més focs i talls de llum. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, li ha respost que ells no volen "centralitzar" sinó actuar basant-se en la subsidiarietat i la solidaritat territorial.
"Els demanem que no converteixin la gestió de les emergències en un nou camp de batalla política, no recentralitzin les competències, donin recursos si confiança als municipis i la Generalitat, que són els que donen la cara immediatament. No ens facin pagar a la resta la ineficàcia i la incompetència del PP", ha remarcat Bailac.
Segons li ha respost Grande-Marlaska, fins que els damnificats pels focs no recuperin la normalitat no haurà acabat l'emergència que ha de gestionar el govern espanyol. En aquest sentit, ha dit que ja s'han marcat les zones designades com a "zona catastròfica", però cal analitzar els danys per poder definir les ajudes concretes.