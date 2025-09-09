TURISME
Instal·laran tres radars meteorològics al Pirineu per prevenir riuades als càmpings
Mesura prevista en el nou decret llei que la Generalitat preveu aprovar avui per avaluar el risc d’inundabilitat i les mesures de protecció. Incorporarà ajuts als establiments per a obres
La Generalitat instal·larà tres nous radars meteorològics a l’Alt Pirineu per prevenir possibles avingudes als càmpings. Costaran sis milions i la previsió és que es col·loquin l’any que ve. Després d’analitzar unes quaranta ubicacions possibles se situaran a la Peülla, a prop de la Bonaigua; al Pic de l’Orri, al Sobirà; i la Tossa d’Alp, a la Cerdanya. Seran més petits que els quatre actuals que ja funcionen, ubicats al prelitoral, i tindran una tecnologia diferent que els permetrà ser més precisos a curta distància i en zones de muntanya, fins i tot per a la previsió de nevades.
Instal·lar els radars és una de les principals mesures previstes en el nou decret llei que el Govern té intenció d’aprovar avui en l’Executiu, per avaluar el risc d’inundabilitat dels càmpings i les mesures de protecció que han de prendre.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, i el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, Miguel Gotanegra, juntament amb els directius d’Emergències i el Meteocat, van presentar ahir l’acord per al nou decret, que va comptar amb el suport d’ERC i els Comuns.
El nou decret substitueix el que es va haver de retirar fa uns mesos arran del rebuig del sector i decaure al Parlament, i que fins i tot plantejava la possibilitat de tancar alguns càmpings. Parlón va assegurar que “no existeix cap llista negra de càmpings” i que el que vol és donar “cobertura jurídica” en l’avaluació de cada cas i decidir quines mesures prendre.
Va explicar que el decret és prou ampli com per incloure totes les particularitats i seran els experts els que instin a fer modificacions als establiments, com canviar la ubicació de bungalous o preveure evacuacions preventives davant del risc d’inundació. Va destacar, d’altra banda, que es preveuen ajuts a aquests establiments per afrontar les obres necessàries per minimitzar costos.
Per la seua part, el president de la Federació de Càmpings va assegurar que el sector desitja evolucionar, millorar en seguretat i gestió de riscos i “continuar sent un referent a nivell europeu”.
La nova normativa preveu la creació d’una comissió tècnica d’experts amb participació d’ajuntaments i el sector que avaluarà la situació de cada càmping i proposarà mesures correctores.
Gotanegra va afegir que es partirà d’“zero” en aquesta avaluació, perquè la informació que hi ha sobre aquests establiments “està caducada”. Hi haurà mesures tecnològiques com sistemes d’alerta basats en les dades proporcionades per l’ACA i el Meteocat quant a pluges i cabals de rius.
Aquesta predicció millorarà un 90% al Pirineu, una de les zones més afectades, gràcies als tres nous radars que s’instal·laran. Dels prop de 400 càmpings catalans, una quinzena, sobretot al Pirineu, estaven en una situació de risc elevat d’inundació, i un centenar més en risc mitjà.
Així mateix, el diputat dels Comuns Andrés García va qualificar l’acord sobre el nou decret de “bona notícia” i va dir que és “el camí per millorar tota l’estructura de Protecció Civil”, va afegir. Va demanar internacionalitzar el 112 perquè sigui “100% públic”.
ERC i els Comuns avalen el nou decret
L’alcalde de Llavorsí i diputat d’ERC al Parlament, Josep Vidal, va valorar que el Govern hagi fet un “canvi de paradigma” i hagi acordat el nou decret amb el sector i el territori. Va destacar el consens per atorgar ajuts per construir reforços i evitar l’entrada d’aigua als càmpings.