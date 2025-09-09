TURISME
Lleida preveu un bon pont de la Diada amb els bolets com a reclam
L’ocupació hotelera rondarà el 90% al Pirineu i el Parador de Lleida, complet
L’ocupació turística pel pont de la Diada que es prolongarà de dijous a diumenge es preveu “més que satisfactòria” si es compara amb la del 2024, quan va caure en dimecres, i del 2023, que va ser en dimarts, segons van indicar fonts del Patronat de Turisme de la Diputació. La mitjana és del 75% encara que als hotels del Pirineu ja oscil·la entre el 80 i el 90%, mentre que al pla el percentatge és del 40% malgrat que establiments com el Parador del Roser de Lleida ja estan al 100%.
Pel que respecta als càmpings, les reserves estan al 60% en bungalous amb tendència a augmentar amb reserves d’última hora. Quant al turisme rural s’espera arribar al 70%, segons les mateixes fonts. Les empreses d’esports d’aventura preveuen entre un 60 i un 70% d’activitat, depenent del temps que faci el cap de setmana.
Al Pirineu a la tardor
Un dels atractius turístics a l’espera que s’obri la temporada de la brama del cérvol, el proper dia 15, és la proliferació de bolets als boscos a causa de les pluges de la setmana passada i de finals d’agost que han fet que apareguin els primers ceps, rossinyols, apagallums, rovellons i pebrassos. Si continuen les pluges, no pugen la temperatures i no hi ha vents forts, es preveu una molt bona floració i una millor campanya de bolets d’aquí a quinze dies, segons van indicar tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
De fet, la producció màxima es preveu a partir de la segona quinzena d’aquest mes i durant els mesos de tardor. A més, encara queda un mes per al ràfting (acaba el 15 d’octubre), i amb la brama i els bolets, són els principals atractius del Pirineu a la tardor.
La brama del cérvol, un altre dels atractius del Pirineu a la tardor
La brama del cérvol començarà el pròxim dilluns 15 de setembre i ja es preveu una molt bona ocupació per al cap de setmana del 19 al 21. Escoltar els cérvols en època d’aparellament és un altre dels principals atractius que atreu visitants al Pirineu a la tardor. La campanya dura fins a mitjans del mes d’octubre. Al seu torn, l’ajuntament de Fraga ha emès un ban que prohibeix circular amb motor fora dels camins senyalitzats al bosc i l’ús de llums per al benestar d’aquests animals.