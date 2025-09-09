Un municipi de Lleida opta a un premi estatal per la seua aposta pel turisme rural
EscapadaRural dona a conèixer les deu localitats que es disputaran ser la seua capital aquest any
La plataforma EscapadaRural ha anunciat recentment els deu municipis finalistes que competiran pel guardó 'Capital EscapadaRural 2025', un reconeixement que busca visibilitzar aquelles localitats espanyoles que han desenvolupat una destacada aposta pel turisme rural. Entre els seleccionats es troba el municipi lleidatà de Vielha, únic representant català en aquesta edició.
La novena edició del certamen compta amb un variat ventall de candidats procedents de diferents punts de la geografia espanyola. Al costat de Vielha (Lleida), opten al guardó els municipis d’Ágreda (Sòria), Friol (Lugo), Jerez de los Cavalleros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alacant), Trasmoz (Saragossa), Valtierra (Navarra) i Zuheros (Còrdova). Cada un d’ells destaca per les seues propostes turístiques i el seu compromís amb el desenvolupament rural.
Judith Monmany, responsable de comunicació de EscapadaRural.com, ha explicat que la iniciativa té per objectiu "obrir la porta a més persones" perquè descobreixin aquests enclavaments, assenyalant que ofereixen "propostes culturals, gastronòmiques i naturals que es poden disfrutar en qualsevol època de l’any". Aquest tipus de reconeixements resulta fonamental per impulsar el turisme en zones rurals que, sovint, passen desapercebudes malgrat el seu gran potencial.
Un guardó amb història i projecció
Des de la seua creació, el premi Capital EscapadaRural ha aconseguit donar visibilitat a 80 municipis espanyols, complint així el seu principal objectiu d’incrementar el reconeixement d’aquestes localitats i potenciar el seu atractiu turístic. Al llarg de les seues vuit edicions anteriors, el certamen ha coronat diversos municipis que han vist reforçada la seua posició al mapa del turisme rural espanyol.
Entre els guanyadors d’edicions prèvies destaquen Santa Eulalia de Oscos (Astúries), que ostenta el títol actual després de la seua victòria el 2024, així com Campo Lameiro (Pontevedra) i Cazorla (Jaén), premiats el 2023 i el 2022 respectivament. Completen el llistat de guardonats Olvera (Cadis, 2021), Potes (Cantàbria, 2020), Santillana del Mar (Cantàbria, 2019), Aïnsa-Sobrarbe (Osca, 2018) i Sigüenza (Guadalajara), que va ser la primera localitat en obtenir aquest reconeixement el 2017.