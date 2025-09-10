SEGRE

Compte enrere per inaugurar la residència

A punt la construcció de l’edifici de Jardins Cal Castelló. Inicien un cicle de xarrades informatives per tota la comarca

La primera xarrada, celebrada al municipi de Fondarella.; Array

La primera xarrada, celebrada al municipi de Fondarella.; Array

Publicat per
Joan Gómez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les obres de la nova residència Jardins Cal Castelló de Mollerussa ja han finalitzat i l’equipament es troba actualment en procés d’obtenció de les llicències necessàries per a la posada en marxa. La previsió és que el centre, amb capacitat per a 144 places residencials i 30 de centre de dia, obri les portes durant l’últim trimestre de l’any.

El nou complex residencial, impulsat a l’edifici històric de Cal Castelló, oferirà serveis especialitzats d’atenció a persones grans i generarà al voltant de 75 llocs de treball directes. Entre els seus objectius figura convertir-se en un referent, tant per la capacitat assistencial com per la voluntat d’integració amb la vida comunitària.

Calendari de xarrades

A fi de donar a conèixer el projecte i els serveis, la direcció de Jardins Cal Castelló ha iniciat un cicle de xarrades informatives a municipis del Pla. Les primeres sessions ja s’han celebrat a Fondarella, dilluns, i a Golmés, ahir. El calendari contínua avui a Miralcamp i en les pròximes setmanes amb noves cites al Poal (19 de setembre), Bell-lloc (22 de setembre), Vilanova de Bellpuig (23 de setembre), Sidamon (24 de setembre), Torregrossa (25 de setembre), Barbens (26 de setembre), Vila-sana (29 de setembre) i Bellvís (30 de setembre).

L’objectiu és atansar la residència a la ciutadania, resoldre dubtes i explicar el model d’atenció que s’aplicarà al centre.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking