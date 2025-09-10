Compte enrere per inaugurar la residència
A punt la construcció de l’edifici de Jardins Cal Castelló. Inicien un cicle de xarrades informatives per tota la comarca
Les obres de la nova residència Jardins Cal Castelló de Mollerussa ja han finalitzat i l’equipament es troba actualment en procés d’obtenció de les llicències necessàries per a la posada en marxa. La previsió és que el centre, amb capacitat per a 144 places residencials i 30 de centre de dia, obri les portes durant l’últim trimestre de l’any.
El nou complex residencial, impulsat a l’edifici històric de Cal Castelló, oferirà serveis especialitzats d’atenció a persones grans i generarà al voltant de 75 llocs de treball directes. Entre els seus objectius figura convertir-se en un referent, tant per la capacitat assistencial com per la voluntat d’integració amb la vida comunitària.
Calendari de xarrades
A fi de donar a conèixer el projecte i els serveis, la direcció de Jardins Cal Castelló ha iniciat un cicle de xarrades informatives a municipis del Pla. Les primeres sessions ja s’han celebrat a Fondarella, dilluns, i a Golmés, ahir. El calendari contínua avui a Miralcamp i en les pròximes setmanes amb noves cites al Poal (19 de setembre), Bell-lloc (22 de setembre), Vilanova de Bellpuig (23 de setembre), Sidamon (24 de setembre), Torregrossa (25 de setembre), Barbens (26 de setembre), Vila-sana (29 de setembre) i Bellvís (30 de setembre).
L’objectiu és atansar la residència a la ciutadania, resoldre dubtes i explicar el model d’atenció que s’aplicarà al centre.