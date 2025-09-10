Denunciats tres homes per vendre 'gas del riure' a Bellpuig, una droga en auge entre els joves
La policia alerta dels efectes nocius que l'òxid nitrós té per a la salut
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment tres homes, de 22, 23 i 37 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per vendre òxid nitrós a Bellpuig, una droga coneguda com 'el gas del riure' que en els darrers anys s'ha popularitzat sobretot entre els joves. Els fets van passar aquest dimecres cap a les 1.30 hores quan una dotació policial, que feia tasques de seguretat, va detectar un grup de gent al voltant de tres cotxes aparcats en un descampat proper al municipi. Els agents les van identificar i escorcollar i van intervenir del maleter dels vehicles 83 pots d'òxid nitrós, distribuïts en 14 caixes. També van localitzar i denunciar tres persones que, suposadament, s'encarregaven de vendre els pots.
L'òxid nitrós, conegut com 'el gas del riure', s'ha convertit en una droga molt popular entre els joves pel seu baix cost, en comparació amb altres substàncies estupefaents, i perquè és fàcil d'adquirir, tot i que el seu ús recreatiu està prohibit.
Malgrat això, els Mossos d'Esquadra alerten que el consum d'aquesta substància pot comportar greus afectacions per a la salut dels consumidors, com falta d'oxigen al cervell, danys a la medul·la espinal, una disminució de vitamina B12 que pot provocar problemes neurològics i cognitius i, en grans quantitats, pot portar a la mort per asfíxia, a banda de ser molt tòxica per al medi ambient.