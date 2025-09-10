DELINQÜÈNCIA
Detinguts per robar la càrrega de dos camions a l’AP-2 a les Borges
Els lladres van estripar les lones dels remolcs
La Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Mollerussa ha desmantellat un grup criminal que es dedicava a robar la càrrega de camions estacionats en àrees de servei amb el mètode dels teloners (una modalitat delictiva que consisteix a estripar les lones per veure el tipus de càrrega que transporten els vehicles i, si aquesta és d’interès, forçar les portes i emportar-se-la en furgonetes de grans dimensions). La policia catalana va detenir la setmana passada a Cerdanyola del Vallès i Barcelona dos homes i dos dones, d’entre 21 i 46 anys, com a presumptes autors de diversos robatoris i pertinença a un grup criminal. Tots ells tenen antecedents.
Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada el 14 de maig al tenir coneixement que s’havien produït dos robatoris en camions aparcats sengles àrees de servei de l’AP-2 a les Borges Blanques. Al ser alertats, els Mossos van acudir al lloc i van localitzar tres sospitosos que van fugir.
Poc després, els agents van trobar una furgoneta amb les matrícules tapades amb cinta americana i carregada amb caixes de ventiladors de sostre, caixes de fulles d’afaitar i altres productes d’higiene personal que havien sostret dels dos camions. Arran d’aquest fet, la Unitat de Investigació de Mollerussa es va fer càrrec del cas. Les indagacions van permetre esbrinar que la furgoneta recuperada havia estat robada el mateix 14 de maig a Barcelona. Posteriorment, amb els indicis recollits els últims mesos, es va esbrinar la identitat dels presumptes autors, que formaven un grup perfectament estructurat i dedicat a aquesta modalitat de robatori. No es descarta que estiguin implicats en altres casos.