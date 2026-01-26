Heroica actuació de treballadores i clientes d’un supermercat de Tàrrega, que frustren un assalt violent
Els Mossos d’Esquadra estan investigant el robatori
D’heroica es podria qualificar l’actuació que van tenir el dijous de la setmana passada les treballadores i les clientes d’un supermercat de Tàrrega que van frustrar un assalt violent a l’establiment.
Els fets van passar a les 13.43 hores en un supermercat de l’avinguda Catalunya de la capital de l’Urgell. Un individu va intentar robar els diners d’una de les caixes registradores en el moment que una treballadora tornava el canvi. Les empleades i diverses clientes, algunes d’elles migrants, es van abraonar sobre l’individu, evitant que pogués marxar. Van aconseguir recuperar els bitllets que el lladre es volia endur, que va marxar caminant del local. Les treballadores i clientes es van jugar la seva integritat.
Els Mossos d’Esquadra estan investigant els fets. El presumpte autor ja hauria estat identificat i es tracta d’un home de nacionalitat espanyola amb nombrosos antecedents policials i penals.