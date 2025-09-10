Rècord de parades en la cinquena edició del mercat d’antiquaris
La capital del Pla d’Urgell acollirà els pròxims 20 i 21 de setembre la cinquena edició de la Fira Mercat d’Antiquaris i Brocanters, un certamen que aquest any es presenta amb cartell propi i consolidació al calendari firal. La seua presentació va comptar amb la presència de l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona; el president de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, Jordi Alomà; el vicepresident de la Fira, Joel Bastons, i el tècnic, Ramon Xinxó.
La mostra va nàixer el 2020 amb només vuit expositors i ha crescut de forma constant: en la pròxima comptarà amb 34 participants arribats de Lleida, Barcelona, Tarragona, Aragó i Logronyo.
El públic podrà trobar antiguitats de més de cent anys, peces de col·leccionisme, numismàtica, vinils, rellotges, objectes religiosos i records de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial. Segons l’Associació d’Antiquaris i Brocanters, l’èxit rau en el filtre de qualitat, que garanteix l’autenticitat de les peces.
Aquest certamen se celebrarà en els pavellons firals de Mollerussa coincidint amb la fira ExpoClàssic i amb activitats paral·leles com la tradicional concentració de motos clàssiques, el diumenge 21 al matí.