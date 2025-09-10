Tres dècades de tradició bitllaire
El club local, que encara conserva uns quaranta socis, està d’aniversari aquest 2025. L’entitat va organitzar una tirada oberta durant la festa major per atreure nous adeptes
El Club de Bitlles de Vilanova de Bellpuig celebra aquest any el 30 aniversari. L’entitat va nàixer de la mà d’un grup de veïns que volia mantenir viva una tradició molt arrelada al territori. Actualment, compta amb uns quaranta socis, encara que en va arribar a tenir prop de setanta, tal com explica la seua presidenta, Teresa Claramunt. Els equips participen en els campionats comarcals i provincials, on cada temporada s’organitzen grups i calendaris que els enfronten amb clubs d’altres localitats com Cervera, Mollerussa o Bellvís.
La celebració s’ha aprofitat a més per reivindicar la importància de les bitlles com a joc popular i eina de transmissió cultural. Durant la festa major, el club va organitzar una tirada oberta al públic que va omplir la plaça de veïns i visitants. La iniciativa va permetre que nens i adults descobrissin i provessin l’esport en un ambient festiu. “Quan algú ho prova i aconsegueix marcar un deu, descobreix que les bitlles tenen una màgia especial que enganxa”, afirma Claramunt.
Integració de gènere
El club és també un exemple d’integració de gènere. El que en un inici va ser un espai exclusivament masculí, amb el temps ha incorporat dones jugadores. Tot i que encara són minoria, la seua presència és cada vegada més habitual i ha contribuït a donar una nova dimensió al joc dins de l’entitat.
Així mateix, val a destacar que Claramunt ha estat distingida en quatre ocasions com a millor jugadora de Lleida i acumula diversos trofeus individuals i col·lectius.
D’altra banda, un dels grans desafiaments de futur és el relleu generacional. La majoria de socis actuals tenen una llarga trajectòria i costa atreure la joventut. Per això, el club impulsa activitats d’estiu, amb l’objectiu de despertar vocacions i garantir la continuïtat. “Els joves tenen moltes opcions i les bitlles sovint els semblen cosa de grans, però quan ho proven es diverteixen com qualsevol”, assegura la presidenta.
Malgrat les dificultats, Claramunt es mostra optimista. L’existència de competicions, la dimensió social del club i la implicació local són elements que permeten que la tradició continuï viva.