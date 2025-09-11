AIGÜES
El Canal d’Urgell descarta ajornar la votació sobre la modernització
La comunitat de regants busca ajuts per a tots els partícips per adequar l’interior de les parcel·les. Està previst votar l’última setmana d’octubre
La comunitat de regants del Canal d’Urgell descarta ajornar la votació sobre la modernització del canal i està previst que a l’assemblea general de l’última setmana d’octubre es decideixi el suport al projecte. El president dels regants, Amadeu Ros, va insistir que s’estan buscant solucions financeres per abordar el moblament de les finques. “Aquest és l’únic escull que està encara per tancar i pel qual estem treballant intensament des de fa setmanes”, va dir, l’endemà d’una tensa reunió informativa a Miralcamp, en la qual diversos regants van qüestionar el cost del projecte. Ros va assegurar que “s’han d’aconseguir ajuts per a tots els partícips del canal”, tant per a propietaris com per a arrendataris de finques, va dir.
Quant al calendari de votació va assegurar que fa anys que “s’hi treballa, els agricultors són coneixedors del projecte i és necessari per poder iniciar les obres l’any que ve”. Aquesta és la previsió de la conselleria d’Agricultura per poder abordar el projecte en les primeres 11.000 hectàrees (de 75.000). El cost de les obres de modernització serà de 991 milions, uns 2.300 euros per hectàrea per al regant, a què cal sumar 400 milions d’euros en què es xifra l’adequació de l’interior de les parcel·les.
La falta de finançament per adequar l’interior de les finques va ser una les qüestions que més es van plantejar en la reunió, a la qual van assistir unes 300 persones.
El canal té unes 50.000 hectàrees que no són gestionades per “agricultors professionals”, van assegurar, que de moment han quedat sense ajuts i tindran més dificultats per assumir el cost que representa la modernització i el moblament de les parcel·les.
Diversos usuaris van proposar que sigui la Casa Canal la que avanci la inversió i repercuteixi després el cost en la factura de l’aigua, un model que van considerar “més viable”. Així ho va demanar Antoni Pinyol, agricultor de Bell-lloc d’Urgell de 60 anys que va assistir a la reunió i es va mostrar a favor de la modernització.
En el seu cas, sense relleu generacional, va apuntar la dificultat d’accedir a un crèdit de 30 anys per pagar el moblament de les finques.