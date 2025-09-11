PATRIMONI
Fraga restitueix l’escut nobiliari arrancat
L’ajuntament de Fraga va emprendre ahir l’obra perquè l’escut nobiliari de la Casa Lafuerza tornés a la façana d’on va ser arrancat el mes de gener passat.
Després de realitzar el pertinent procés administratiu, i una vegada rebuda l’autorització de la Comissió Provincial del Patrimoni Cultural d’Osca, el consistori ha executat els treballs per recol·locar la peça arquitectònica a la seua ubicació original de forma subsidiària, amb un cost de 2.700 euros.
Aquesta quantitat, a més de la recol·locació de l’escut, inclou també actuacions com el trasllat d’aquest element patrimonial i la supervisió d’una restauradora de patrimoni, tal com va indicar la Comissió Provincial del Patrimoni Cultural d’Osca. El propietari de l’immoble haurà d’assumir les despeses de la recol·locació.