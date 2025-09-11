EMERGÈNCIES
Helicòpters d’emergències podran aterrar de nit a totes les comarques en tres anys
Paneque afirma que cada una tindrà almenys un heliport adaptat per a vols nocturns el 2028 i al Pallars Sobirà n’hi haurà dos. Ara només n’hi ha a Lleida, Tremp, Vielha i la Seu d’Urgell
Helicòpters del SEM, bombers i altres serveis d’emergències podran aterrar de nit a totes les comarques de Lleida en un termini de tres anys. Ara només poden fer-ho als heliports adaptats per a vols nocturns que hi ha als municipis que tenen hospitals: Lleida, Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar ahir que el 2028 n’hi haurà almenys un a cada comarca i que el Pallars Sobirà en tindrà dos.
Paneque va fer aquestes declaracions a Tírvia, on es troba un heliport que es reformarà perquè pugui rebre helicòpters les 24 hores del dia i en condicions meteorològiques adverses. El segon d’aquesta comarca estarà a Sort, en un espai encara per determinar. La consellera va apuntar que tenir un heliport adaptat per a vols nocturns (coneguts com H24) “és especialment rellevant en territoris com el de l’Alt Pirineu i Aran” i que per això des del Govern “es vol potenciar aquest servei en comarques on l’orografia recomana aquest esforç”.
Casos d’emergència sanitària
El pla de la Generalitat inclou habilitar corredors aeris per connectar entre si els diferents heliports H24 i poder actuar així amb més eficàcia “en casos d’emergència sanitària, d’incendis o qualsevol altre que es pugui presentar”. Els heliports incorporaran procediments de vol instrumental basats en navegació per satèl·lit per poder mantenir les operacions aèries tant de nit com en condicions meteorològiques adverses. També hi haurà un centre de gestió remota aeroportuària, operat per Aeroports de Catalunya i que actuarà com a centre de control i coordinació.
L’anunci de la consellera arriba després que la Generalitat publiqués al juny un informe sobre la nova xarxa d’heliports H24. Aquest apuntava ja a construir o adaptar bases a totes les comarques de Lleida a excepció del Pla d’Urgell i l’Urgell.
Així mateix, més enllà de les infraestructures, l’operativa de vols nocturns d’helicòpters requereix també que l’aparell disposi de l’equip necessari per a vol instrumental i que els pilots estiguin habilitats per utilitzar-lo i entrenats a recórrer els diferents corredors aeris entre heliports.
D’altra banda, Paneque es va reunir ahir a la tarda amb el president del consell de l’Alta Ribagorça, Albert Palacín, per tractar temes com el pla de camins, les millores en transport i la gestió de la recollida selectiva de residus.
Aquesta diferència significa una reducció d’entre el 78 per cent als territoris més allunyats i del 60 per cent a les zones més pròximes. Un informe assenyala, a més, que l’ús de l’helicòpter salva, de mitjana, 1,4 vides per cada 100 pacients atesos en comparació amb el transport en ambulància. En el cas concret de la base aèria de Tremp, el SEM va realitzar 378 trasllats durant el 2024.
Aplicant aquest coeficient, el servei hauria permès salvar cinc vides més que si els pacients haguessin estat traslladats per carretera, a més de reduir seqüeles.
Gairebé 4 hores menys de trasllat des del Pirineu fins a Barcelona
El Govern calcula que el temps de trasllat d’un malalt greu des de Vielha fins a un hospital de referència a Barcelona és de fins a 4 hores i 50 minuts per carretera, davant d’1 hora i 5 minuts en helicòpter en condicions meteorològiques normals i partint de l’actual base de l’helicòpter medicalitzat que opera en horari nocturn a Sabadell.