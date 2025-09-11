DROGUES
Tres imputats per vendre ‘gas del riure’ a Bellpuig
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment dimarts tres homes de 22, 23 i 37 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per vendre gas del riure a Bellpuig.
Els fets van ocórrer a les 1.30 hores, quan una patrulla va detectar un grup de persones al voltant de tres cotxes en un descampat i, a l’escorcollar els turismes, va localitzar 14 caixes amb 83 pots d’òxid nitrós, conegut com a gas del riure. Posteriorment, els agents van identificar els presumptes venedors, que van ser imputats.
El gas del riure s’ha convertit en una droga molt popular entre els joves pel seu baix cost en comparació amb altres substàncies estupefaents. El seu consum pot produir greus danys de salut, com falta d’oxigen al cervell i mal a la medul·la espinal i, en grans quantitats, la mort per asfíxia.