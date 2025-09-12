La Diada tanca amb un acte institucional que defensa la “pluralitat com a riquesa”
Àngel Llacer, Francesca Piñón, Antonio Orozco o Els Amics de les Arts, noms destacats
L’acte institucional al Teatre Nacional de Catalunya va tancar la jornada de la Diada a Barcelona, marcada per la defensa del català i de la “pluralitat com a riquesa”, amb un muntatge que va posar l’accent en la realitat social i cultural catalana.
La periodista Aurora Massip va conduir l’eix central de la cerimònia, que va començar amb una versió de Bon dia d’Els Pets, acompanyada d’una coreografia de dansa contemporània, després d’una actuació dels Castellers de Vilafranca al vestíbul, en presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que va encapçalar l’acte al costat d’altres membres del Govern. Artistes com Àngel Llàcer, Francesca Piñón, Antonio Orozco, Ven’nus o Els Amics de les Arts van actuar en la cerimònia, amb versions de cançons de Lluís Llach o Raimon.
Un dels discursos més aplaudits va ser el d’Andrea Álvarez i Èrik Ferran, de l’associació de teatre Col·lectiu Escenaris Especials, que treballa amb nens amb discapacitat, autisme o trastorns mentals, a banda del vídeo de la lleidatana Mariona Lladonosa, Jordi Amat i Agustí Alcoberro sobre el congrés de cultura catalana celebrat fa cinquanta anys.
El cant d’El Segadors per part de la Coral Vozes i la Vocal Groove va posar el colofó a l’acte, que va concloure amb una jornada que havia començat amb la tradicional ofrena a Rafael Casanova, a la qual van acudir partits i organitzacions civils i que va estar marcada per la pluja.