El Teatre Ateneu programa fins a 21 espectacles en el seu tercer any
Ahir també es va estrenar el projecte Les Arts en Marxa amb la comèdia ‘Òpera per tutti’
El Teatre Ateneu va presentar la setmana passada dins dels actes de la festa major la programació de la tercera temporada. Des d’aquest setembre fins al mes de juny s’han programat 21 espectacles en què s’inclouen propostes d’arts escèniques, concerts i obres familiars de La Xarxa. Segons la regidora de cultura Agnès Pla, “el projecte iniciat el febrer del 2021 es consolida i es reafirma com un referent cultural a tot el territori”.
Entre les propostes més destacades de la nova temporada es troben Les Mares, de Fel Faixedas i Carles Xuriguera, el concert d’El Petit de Cal Eril, la col·laboració amb el festival Jazz Tardor de Lleida amb la participació de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat i l’espectacle Veus que no veus, de la pallassa Pepa Plana, entre d’altres.
Fins al 15 de setembre el públic pot adquirir els abonaments de la temporada per a 14 espectacles. Hi ha tres opcions disponibles: abonament general, tan sols d’arts escèniques o de música. La programació també es complementa amb 18 sessions del Circuit Urgellenc de Cinema un dissabte al mes i el Cicle Gaudí.
La comissió artística del Teatre Ateneu s’encarrega de fer la selecció d’obres de la temporada. Està formada per la regidora i la tècnica de cultura de l’ajuntament, i artistes i membres de l’Associació l’Ateneu de Guissona i La Xarxa.
D’altra banda, Guissona va acollir ahir l’estrena del nou projecte itinerant Les Arts en Marxa amb l’espectacle Òpera per tutti, una obra plena d’humor i òpera clàssica dirigida per Edu Pericas que ha passat per diferents sales de teatre de Barcelona.
Camió teatre
Aquesta iniciativa de la productora Anexa va nàixer amb l’objectiu d’atansar la cultura a una desena de municipis petits. Un camió teatre amb un escenari desplegable es traslladarà per diferents localitats de menys de 5.000 habitants que no compten amb infraestructures teatrals estables, amb l’excepció de Guissona on resideixen 7.500 persones i compten amb el Teatre Ateneu. Entre setembre i octubre passarà per Camprodon, les Masies de Voltregà, la Pobla de Lillet, els Pallaresos, Linyola, Besalú, Casserres, Santa Bàrbara, Sant Julià de Vilatorta i Martorelles. D’altra banda, bonÀrea Agrupa és el patrocinador oficial del projecte Les Arts en Marxa.
La programació comptarà amb el concert d’El Pot Petit, Ambauka amb el seu espectacle Peti qui peti i l’espectacle de percussió Batucando no Ar d’Alea Teatre. El recinte obrirà portes a les 16 hores i també comptarà amb inflables, tallers, pintacares i altres sorpreses. Les entrades tenen un preu de 22 euros i es poden adquirir online.
Torna el Festival Embarca’t de música familiar amb El Pot Petit
Guissona també es prepara per viure aquest dissabte una nova edició del Festival Embarca’t a la zona esportiva. Es tracta d’un certamen que aposta per la música familiar organitzat per Oa2 Produccions i l’ajuntament de Guissona.
Com a novetat, aquest any el festival oferirà el concert de Versions per Xics de forma gratuïta a les 11.30 hores a la plaça Bisbe Benlloch perquè tods puguin unir-se a la festa. És la tercera edició que s’organitza el Festival Embarca’t a la Segarra, la primera va ser a Cervera i les dos últimes a Guissona.