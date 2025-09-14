EMERGÈNCIES
Prevenció contra els incendis a la llar per a 10.000 escolars
Els Bombers de Lleida van fer el curs passat xarrades a estudiants i a col·lectius com gent gran. Alerten del desconeixement a l’hora d’actuar davant d’un foc
Com actuar si hi ha un foc a casa? Què he de fer si hi ha un incendi al meu bloc de pisos? Aquestes són dos de les preguntes que responen els Bombers de la Generalitat en les xarrades preventives davant d’incendis a la llar en el marc de la campanya Tanca la porta al foc. Els Bombers de Lleida són impulsors d’aquestes conferències a escolars i a col·lectius vulnerables, com gent gran o persones amb síndrome de Down, entre d’altres.
El curs passat van arribar a unes 10.500 persones en unes 200 xarrades, al voltant del 80% a alumnes de tercer i quart de l’ESO, els alumnes de 13 a 16 anys i que es considera una edat ideal perquè “són molt receptius” als missatges que divulguen.
“El nombre d’assistents no ha parat de créixer els últims cursos, especialment perquè els instituts volen que fem aquestes xarrades. El curs 2021-2022 van ser 1.612 persones i tres anys després hem superat els 10.000 assistents. És tot un èxit”, comenten els bombers Xavier Sentís, Xavier Serra, Manel Pérez i Josep Maria Iglesias, que estan al capdavant de la iniciativa, a Ponent. “És molt important conscienciar la ciutadania i fomentar la cultura de la prevenció perquè hi ha un gran desconeixement i, en molts casos, les persones es posen en risc quan hi ha un foc a casa seua”, asseguren. Argumenten que “hi ha la tendència a fugir però, per exemple, les escales dels blocs són una xemeneia, un conductor del fum, i obrir finestres és un accelerador”.
Aconsellen “protegir-se. Cal tancar portes, confinar-se, col·locar roba molla a sota de les portes per evitar que passi el fum. El vuitanta per cent de les víctimes en incendis a la llar ho són per intoxicacions”.
Recomanen instal·lar detectors de fum: “Salven vides, perquè són l’alarma perfecta quan estàs dormint. No costen més de 10 euros. Haurien de ser obligatoris.”