Lo Closcamoll de Tàrrega celebra 10 anys com a referent musical familiar a Ponent
Miki Núñez posarà el colofó al festival a Tàrrega el 27 de setembre. El certamen, nascut el 2015 de la mà d’Agrat, ha consolidat una proposta cultural inclusiva
Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent, culmina aquest mes de setembre la celebració del desè aniversari convertit en un referent cultural al calendari cultural de Tàrrega i de Lleida. El que va començar el 2015 de la mà de la comissió AgratKids de l’Associació Agrat –un grup de mares i pares amb la voluntat de crear propostes de lleure i cultura de qualitat pensades per als més petits i les famílies– s’ha consolidat com una cita imprescindible que va molt més enllà de la música.
Per commemorar aquest aniversari, l’organització ha programat un concert molt especial de Miki Núñez, que serà el plat fort de la jornada de clausura i que vol retre homenatge a aquesta dècada de Lo Closcamoll. El concert tindrà lloc el dissabte 27 de setembre, a les 20.30 hores, en un horari apte per a tots els públics.
L’acompanyarà al cartell DJ Trapella, a més de diverses sorpreses dirigides als seguidors més fidels de l’artista, de les quals es beneficiaran els primers assistents que accedeixin al recinte. Les portes s’obriran a les 18.00 hores a l’espai de les piscines municipals, un espai que, com sempre a Lo Closcamoll, serà adaptat per ser plenament accessible i inclusiu. Els interessats ja poden comprar l’entrada de forma anticipada.
Altres edicions
Des de la fundació, 24 grups han passat per Lo Closcamoll, entre els quals hi ha artistes consolidats com Dàmaris Gelabert, Reggae per Xics, El Pot Petit, Xiula o Macedònia, amb propostes fresques i emergents com Ambauka, Els Atrapasomnis, Lali BeGood, Ramonets o Rikus. També hi han participat Pepet i Marieta, Landry el Rumbero, Jordi Tonietti, Jaume Ibars, La Belluga, Carlitos Miñarro o El Gripau Blau, entre molts d’altres. Només l’any 2020 el festival es va cancel·lar per la pandèmia.
Així, Lo Closcamoll de Tàrrega no és únicament un festival de música. La seua veritable força rau en l’esperit comunitari que el sosté des dels seus orígens. L’organització funciona sense ànim de lucre i depèn del treball altruista de desenes de voluntaris, majoritàriament famílies de Tàrrega, que any rere any el fan créixer i el transmeten a noves generacions. Aquesta filosofia es reflecteix també en la disposició del recinte, concebut sempre com un entorn kid-friendly.
Més enllà de l’entreteniment, Lo Closcamoll s’ha caracteritzat per defensar un model cultural centrat en valors. Al llarg d’aquesta dècada, el festival ha promogut de manera constant la inclusió, el lleure compartit entre generacions i l’ús de la música com a eina de diversió, aprenentatge i creixement personal. En paral·lel, ha consolidat un fort vincle amb entitats locals i amb el mateix territori.
Cançó commemorativa
En la programació d’aquest any, Lo Closcamoll vol retre homenatge a tots aquells nens que han participat i crescut amb aquestes deu edicions del festival i que ara ja són adolescents.
Per aquesta raó, els dedica una picada d’ullet amb el concert final a càrrec de Miki Núñez, un artista proper al públic jove i amb un missatge optimista que encarna a la perfecció l’esperit d’aquest certamen. A més, per celebrar els deu anys Lo Closcamoll també va estrenar una cançó commemorativa de Carlitos Miñarro amb videoclip i nova imatge.
D’altra banda, les escoles de Tàrrega van participar en un concurs de decoració d’aparadors de comerços, i el conte anual de l’associació Guixanet va estar dedicat a la música i a Lo Closcamoll.