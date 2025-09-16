BALANÇ
Cau a Alpicat la banda que proveïa de top manta la Costa Daurada de Tarragona
Arrestat el presumpte líder, que utilitzava una identitat falsa. Decomissen 31.122 articles valorats en 5,2 milions, entre els quals samarretes rosa ‘fake’ del Barça
La Guàrdia Civil ha intervingut des de l’abril 139.000 articles falsificats –el conegut top manta– valorats en més de 26 milions d’euros. D’aquests, 31.112 articles –per valor de 5.207.500 euros– procedien de dos magatzems d’Alpicat i pertanyien a una organització considerada una de les principals subministradores dels manters a la Costa Daurada però també a altres punts d’Espanya, Europa i a altres continents.
La Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Lleida va iniciar al gener l’operació Kermel, que va culminar al juliol amb la desarticulació d’aquesta banda i la detenció del presumpte líder de l’organització, un home d’uns 50 anys de nacionalitat senegalesa. A més, s’ha imputat una altra persona i no descarten que hi hagi més arrestos.
En els escorcolls a Alpicat es van intervenir un total de 31.122 articles com calçat, bosses, complements i equipacions esportives falsificades, valorades en 5,2 milions d’euros, entre les quals hi havia equipacions de color rosa del FC Barcelona. Es dona la circumstància que es tracta d’una samarreta fake, ja que cap equipació del club no és d’aquest color. Malgrat això, ha “triomfat” aquest estiu. Els investigadors atribueixen als responsables delictes contra la propietat industrial i d’usurpació de l’estat civil, ja que utilitzaven identitats falses per dificultar la investigació.
El capità de la Guàrdia Civil Antoni Lorenzo, cap de l’UOPJ de Lleida, va explicar ahir durant la roda de premsa de balanç a Catalunya que van trobar “caixes i caixes de roba” en els dos magatzems que van escorcollar, preparada per ser enviada però que van poder treure del circuit.
Lozano va afegir que el líder de l’organització primer rebia els diners i després enviava les falsificacions, si bé de vegades podia portar-les ell si la localitat era propera.
Així mateix, es van emportar diferents actuacions a la via pública. A la demarcació van tenir lloc a Torrefarrera, on diumenge se celebra un mercat en el qual es poden veure nombrosos llocs del top manta, si bé la majoria van tenir lloc al litoral a Sitges, Cubelles, Cambrils, Coma-ruga, Calafell i Platja d’Aro, entre altres.