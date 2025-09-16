HABITATGE
Últim avís per deixar el bloc okupat de les Borges Blanques abans del desallotjament per via judicial
Policia Local i Mossos entreguen requeriments a 32 persones. L’ajuntament exigeix a tots que marxin, ja siguin okupes, inquilins o amos de pisos, després de declarar l’immoble inhabitable
Els habitants del polèmic bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques van rebre ahir una última crida a abandonar l’edifici, sense distinció entre els qui viuen en pisos okupats, tenen contractes de lloguer social o són propietaris. Agents de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra van entregar al matí 32 requeriments de l’ajuntament que els insten a abandonar l’immoble per motius de seguretat, després d’haver-lo declarat inhabitable.
El consistori va explicar al seu web municipal que aquests documents suposen un pas previ exigit per la llei abans de “l’execució forçosa del desallotjament de les persones que encara resideixen a l’immoble”.
L’ajuntament va explicar que els requeriments entregats als habitants del bloc constaten que “no s’ha produït el desallotjament complet” de l’edifici transcorregut el termini d’un mes que va atorgar el consistori i va advertir que, si els habitants de l’edifici no se’n van de forma voluntària, “se sol·licitarà l’autorització judicial per procedir al desallotjament forçós amb totes les garanties legals”. Segons fonts municipals, alguns habitants de pisos okupats se n’han anat l’últim mes de l’edifici.
Tanmateix, hi pot haver més gent que les 32 famílies i particulars que ahir van rebre els requeriments municipals. Per aquesta raó, el consistori sol·licitarà al jutge poder verificar si hi ha més habitatges okupats a l’immoble.
Els habitants del bloc van rebre a l’agost el decret que els ordenava deixar l’edifici en un termini d’un mes. En les setmanes següents, es van succeir diferents intents d’okupació d’habitatges al municipi i l’ajuntament va establir vigilància policial permanent davant el bloc de Santiago Rusiñol. L’alcalde, Josep Farran, va afirmar que, des d’aleshores, els intents d’okupar pisos es van reduir sensiblement. Aquesta mesura va provocar malestar entre els residents a l’immoble, al considerar-se assenyalats com a responsables d’aquests successos.
Farran va insistir que desallotjar l’edifici “és una qüestió d’urgència lligada a la seguretat de l’immoble”, on informes municipals constaten deteriorament, insalubritat i fins i tot deficiències estructurals. Per aquesta raó, el primer edil va expressar la seua confiança a obtenir l’autorització judicial per a un desallotjament forçós. Habitants de l’immoble, per la seua part, van presentar en el seu dia al·legacions en les quals consideren que els pisos són habitables.