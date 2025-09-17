Fa dos anys que la piscina d’estiu de Mollerussa perd usuaris
La coberta obrirà les portes al bany lliure dilluns vinent
Mollerussa ha tancat la temporada de piscines d’estiu després de registrar una mica més de 55.000 entrades, entre els usuaris d’abonaments de temporada i de tiquets d’un dia. És una xifra inferior a la del 2024, quan en va rebre unes 58.000. En total, en els dos últims estius s’han perdut uns 7.000 usuaris respecte als 62.000 del 2023. La venda d’abonaments ha seguit aquesta tendència a la baixa. El 2023 se’n van vendre 2.835, mentre que el 2024 la xifra va descendir a 2.655 i el 2025 s’ha tornat a reduir fins als 2.554, acumulant una pèrdua de 281 en dos anys. Pel que fa als tiquets, el 2023 se’n van vendre 6.340, el 2024 van baixar a 5.427 i el 2025 van ser 5.281, la qual cosa representa 1.059 entrades menys que fa dos estius.
Els cursets d’estiu es mantenen estables, amb 500 participants anuals, xifra que fins i tot ha pujat lleugerament el 2025 amb 515 inscrits. Per una altra part, la piscina coberta municipal de Mollerussa reobrirà les portes dilluns vinent per al bany lliure dels abonats. La temporada d’hivern arrancarà l’1 d’octubre amb setanta grups en els cursos.