Alcaldes bloquegen el projecte del futur Eix de les Garrigues
Descarten votar-lo als plens a l’estar disconformes amb la proposta actual
Alcaldes de la zona sud de la comarca han rebutjat portar als seus respectius plens municipals la proposta de conveni entre la Diputació i la Generalitat per desenvolupar l’anomenat Eix de les Garrigues, que ha de vertebrar la xarxa viària comarcal amb la reforma de tres vies. Els edils paralitzen d’aquesta manera la tramitació del projecte, que requereix l’aprovació per part de cada ple municipal. El principal escull, segons van indicar ahir regidors consultats, és que un dels tres trams en què es divideix el projecte (el camí entre els Torms i Bellaguarda) compta només, segons la previsió, amb 2,7 milions d’euros per reforçar el ferm i els elements de seguretat, sense que es plantegi convertir-lo en una carretera, i que posteriorment continuarà com a camí municipal, per la qual cosa el manteniment dependrà dels ajuntaments. Els altres dos trams impliquen una inversió superior i es quedaran en mans de Diputació i Generalitat: el projecte contempla transformar el camí de Torrebesses de Castelldans en carretera de la xarxa comarcal de la Generalitat (11,7 milions) i reformar la C-233 entre la Granadella i el Soleràs (4 milions).
Els alcaldes van reclamar que la connexió de Bellaguarda als Torms deixi de ser un camí municipal i s’inclogui en la xarxa viària de la Generalitat, ja que el cas contrari implica “deixar sense resposta la demanda més urgent i històrica del sud” de la comarca.
Van alertar que aquesta via suporta un volum de trànsit molt superior al que li correspondria, amb el pas de vehicles de transport escolar, del centre de serveis de la tercera edat, serveis mèdics i d’emergència i de recollida d’escombraries, bombers i veïns que l’utilitzen com l’accés més curt a les Borges. Els alcaldes consideren que la continuïtat d’aquesta via com a camí municipal és un greuge cap al sud de les Garrigues i agreuja el desequilibri territorial.
“L’eix de referència se’n va a Torrebesses i Castelldans”
Els alcaldes del sud de les Garrigues van criticar que, si en l’actualitat l’eix viari de referència en aquesta zona de la comarca és el que va de la Granadella al Soleràs i d’allà a l’Albagés, es traslladaria amb la proposta de la Diputació i la Generalitat a la carretera (actual camí) de Torrebesses a Castelldans i les Borges Blanques. Aquesta “discorre pel nord i beneficia només una part del territori”, van assenyalar ahir en un comunicat. Creuen que això desincentivaria projectes per revertir la despoblació. Per això, ahir van reclamar a la Generalitat i la Diputació que replantegin l’acord.