Els ajuntaments del sud de les Garrigues bloquegen el conveni de carreteres de la Diputació i la Generalitat
Reclamen la conversió en carretera del camí municipal entre Bellaguarda i els Torms
Els ajuntaments de la zona sud de les Garrigues, amb el suport del Consell Comarcal, han decidit no portar a aprovació als seus plens municipals el conveni de carreteres anunciat recentment per la Diputació de Lleida i la Generalitat. En un comunicat, informen que, sense aquest pas, l'acord no pot entrar en vigor. Els consistoris consideren que el projecte, tot i preveure una inversió de 18,4 milions d'euros en diferents vies de la comarca, no dona resposta a les necessitats reals del territori i torna a deixar de banda el sud de les Garrigues. El motiu és que el conveni no preveu que la connexió entre Bellaguarda i els Torms deixi de ser considerada un camí municipal i passi a formar part de la xarxa de carreteres de la Generalitat.
El conveni aprovat preveu tres actuacions principals: la transformació del camí de Torrebesses a Castelldans en carretera de la xarxa comarcal de la Generalitat, amb una inversió d'11,7 milions d'euros; la millora de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, amb actuacions sobre el ferm, el drenatge, la senyalització i els talussos, per 4 milions d'euros; i el reforç del ferm i elements de seguretat al camí entre els Torms i Bellaguarda, amb una inversió de 2,7 milions d'euros.
Malgrat reconèixer que aquestes actuacions poden ser "positives" per al conjunt de la comarca, els ajuntaments assenyalen que l'acord deixa sense resposta la demanda "més urgent i històrica del sud". Els consistoris recorden que el camí municipal entre Bellaguarda i els Torms, que volen que també s'incorpori a la xarxa de carreteres de la Generalitat, suporta "un volum de trànsit molt superior al que li correspondria per la seva categoria i és utilitzat cada dia pel transport escolar, pel transport del centre de serveis de la gent gran, pel servei d'escombraries, pels serveis mèdics i d'emergència, pels bombers i per molts veïns i veïnes que el fan servir com a via de pas més curta per arribar a la capital de comarca, les Borges Blanques".
Malgrat aquesta evidència, lamenten que el conveni només hi preveu millores puntuals del ferm i del drenatge, mantenint-lo com a camí municipal. Això significa que, un cop finalitzades les obres, el cost del manteniment continuarà recaient en els ajuntaments. Els consistoris consideren que aquesta decisió "perpetua el greuge històric envers el sud de les Garrigues i consolida un desequilibri territorial que posa en risc la cohesió de la comarca".
Un altre punt de crítica és la definició dels eixos comarcals. Fins ara, indiquen que l'eix de referència al sud era la connexió entre la Granadella, el Soleràs i l'Albagés, considerada estratègica per unir el sud de la comarca amb la resta del territori. Amb el conveni, però, constaten que aquest paper d'"eix comarcal" passa a la nova carretera entre Torrebesses, Castelldans i les Borges, que discorre pel nord i "només beneficia una part del territori". Els ajuntaments del sud alerten que aquesta redefinició suposa "un canvi de model que deixa sense cobertura la meitat meridional de les Garrigues i trenca l'equilibri territorial".
Els municipis recorden que el sud de les Garrigues ha fet en els darrers anys un esforç per impulsar projectes contra el despoblament i per garantir oportunitats als joves perquè puguin viure i treballar als municipis. Sense unes comunicacions adequades, defensen, "aquests esforços es veuen limitats i perden eficàcia". Les infraestructures viàries són una condició imprescindible per garantir la prestació de serveis bàsics, per facilitar la mobilitat diària i per afavorir l’activitat econòmica i social del territori, recorden en el comunicat.
Per tot plegat, els ajuntaments del sud de les Garrigues han decidit "plantar-se" i no aprovar el conveni als seus plens municipals. Insten la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya a "reobrir el diàleg i replantejar l'acord", incorporant-hi actuacions que garanteixin una vertebració equilibrada de tota la comarca i responguin a les necessitats històriques del sud de les Garrigues.