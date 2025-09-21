El futur obrador compartit, sense finançament per a les obres
Agricultura en subvencionarà el 60% però només si està a punt abans d’acabar el 2026
El projecte de l’obrador compartit de l’Alta Ribagorça està paral·litzat per falta de finançament i provoca incertesa entre els ramaders de la zona. El consell, que en el seu dia va obtenir el compromís d’una vintena de ramaders per impulsar la gestió cooperativa de l’equipament, va reconèixer que la seua materialització està condicionada a trobar finançament per a les obres.
Albert Palacín, president de l’ens comarcal, va explicar que existeix un projecte redactat que preveu aprofitar l’edifici de l’antic escorxador de Vilaller per instal·lar l’obrador i, a més, ampliar l’escorxador municipal del Pont de Suert. La inversió total s’estima en uns 390.000 euros, dels quals un 60% ja està cobert amb ajuts públics, mentre que es busca finançament per assumir la resta. En cas de no trobar els diners i materialitzar-se les obres durant el 2026, la subvenció es perdria.
Des del sector ramader, creix la preocupació per la falta d’avenços. Pau Barrull, productor de la zona, va apuntar que fins i tot hi ha pagesos de la Ribagorça oscenca interessats a sumar-se a la iniciativa i va defensar que l’obrador permetria crear una marca de qualitat vinculada a la ramaderia extensiva i a la transhumància pirinenca. “Tindries un producte a millor preu i de molta més qualitat a l’abast dels consumidors”, va subratllar.
En la mateixa línia, Victoria Pascual, ramadera i representant de Revolta Pagesa de l’Alt Pirineu i Aran, va destacar que el projecte és essencial per fomentar la venda directa i reduir la dependència de tercers. L’ampliació de l’escorxador del Pont de Suert, va afegir, obriria també la porta a treballar amb vaca vella i poltre, i generaria nous llocs de treball. “Necessitem que les administracions es posin les piles, perquè si no s’executa serà una gran decepció per al sector”, va lamentar Pascual. Va recordar que la subvenció és de caràcter comarcal i no pot ser sol·licitada a nivell particular.