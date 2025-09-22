25 anys de lluita unida contra l’Alzheimer
Un centenar de persones participen en la marxa popular
L’Associació de Familiars d’Alzheimer Tàrrega i Comarca (AFATC) està de celebració. Divendres passat va començar a commemorar els seus 25 anys de compromís en la lluita contra aquesta malaltia. Coincidint amb aquesta efemèride, l’entitat preveu traslladar-se abans d’acabar l’any al nou centre de dia que ha construït a Tàrrega amb una inversió de 2,4 milions d’euros. Així ho va anunciar ahir la seua presidenta, Teresa Robert, en el marc de la 23 edició de la Marxa Popular contra l’Alzheimer, que va reunir un centenar de persones. Robert va agrair la col·laboració de tots aquells que s’han sumat al Dia Mundial de l’Alzheimer. La presidenta de l’AFATC va recordar que ara atenen uns 60 usuaris i amb el nou equipament podran donar resposta a més d’un centenar de persones. La caminada, que va comptar amb la col·laboració dels 100x100 Fondistes, va transcórrer de Tàrrega a Verdú i tornada per esmorzar al Pati amb el grup infantil d’Els Diables BAT. A la tarda, hi va haver actuació amb l’Estudi de Dansa Tàrrega acompanyat de la Ballet Academy Manresa. Sortegen una cistella solidària amb material d’estimulació cognitiva.