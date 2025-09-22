ANIMALS
Els animalistes denuncien l’abandó d’una colònia felina a Balaguer
L’entitat animalista SOS Bigotis Balaguer ha denunciat l’abandó d’una colònia felina en la qual han arribat a viure una trentena de gats urbans i que es troba en un solar propietat d’una empresa del sector de la construcció del carrer Sant Pere Màrtir de la capital de la Noguera.
Els cuidadors no hi poden accedir perquè algú, els propietaris o altres persones que han fet ús de la finca urbana, han canviat el pany per segona vegada des del mes de juliol, la qual cosa els impedeix subministrar aliment i aigua als gats que habitaven a la colònia. La cuidadora que s’encarregava d’aquestes tasques podia accedir gràcies a un acord verbal amb el propietari, que ha quedat sense vigència després del canvi del pany.
D’altra banda, al recinte ha estat vivint durant diverses setmanes una gossa adulta amb diversos cadells a la qual els veïns han vist en algunes ocasions traslladar gats morts amb la boca. L’animal va ser retirat ahir del solar.
Segons les mateixes fonts, s’ha produït la mort de diversos gats, malgrat que la impossibilitat d’accedir al recinte no permet que les baixes puguin ser comptabilitzades.
SOS Bigotis reclama la intervenció de la Paeria per salvar els gats de la colònia.