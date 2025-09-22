L’ametlla atreu
Vilagrassa celebra la jornada central de la seua fira amb èxit i reconeixements a Juan Cal, Lo Pau de Ponts, Teresa Roig i l’Almendrina. El certamen aposta per la gastronomia com un atractiu addicional en la 21 edició, que ha tancat amb èxit de visitants el cap de setmana
La Fira de l’Ametlla de Vilagrassa, que va celebrar durant tot el cap de setmana l’edició 21, va demostrar ahir el seu poder de convocatòria amb una jornada central plena d’activitats amb l’ametlla com a protagonista. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va destacar “l’esforç de moltes generacions per posar en relleu aquest producte” mentre que l’alcalde, Josep Maria Mor, va afirmar que “la Fira vol ser tradició i identitat del poble de Vilagrassa”. També va fer referència a l’aposta per la gastronomia per potenciar el certamen.
En el transcurs de la jornada d’ahir es van entregar diferents reconeixements. L’Ametlla de Plata va ser per a Juan Cal, exdirector executiu de SEGRE, que va fer referència al Manifest de Vallbona com una proposta de transformació de Lleida i va destacar la seua aposta per assegurar “la cobertura territorial i descentralitzar la informació construint i reforçant una xarxa de periodistes que va permetre convertir SEGRE en el diari de referència a les Terres de Lleida”. Cal va mencionar alguns dels periodistes que han informat per al grup des de la comarca de l’Urgell com Albert Pont, Xavier Santesmasses, Jordi Gabernet i Lourdes Cardona. L’homenatge a la pagesia va ser per a Teresa Roig Serret de Cal Valls mentre que el títol de Corriolaire Major va ser per a Lo Pau de Ponts. Finalment, Ángel Velasco va rebre una distinció pels 90 anys de la marca Almendrina de Torrons Vicens.
Un dels moments més esperats va ser el concurs de pujar un sac d’ametlles al campanar amb politja, amenitzat per Pep Callau. Hi van participar dinou homes i nou dones. Altres activitats van ser un showcooking amb Arnau París, la degustació d’unes postres amb Àngel Esteve, del restaurant Sisè de Lleida, la segona Cursa de l’Ametlla, jocs infantils i una exposició de tractors antics. No va faltar el tradicional esmorzar de llonganissa amb ametlla, que aquest any també es podia degustar comprant en alguna de les parades.
La inauguració oficial va comptar amb la presència d’un grup de manifestants contraris a les plantes de biogàs projectades a Anglesola i Vilagrassa. Paneque va conversar amb alguns d’ells.