MUNICIPIS
D’espectadors a autors de grafitis en tres dimensions
Usuaris de la residència d’Os de Balaguer protagonitzen un mural d’art urbà. Tribut a la memòria dels padrins
Una vintena d’usuaris de la residència de gent gran Verge d’Aguilar d’Os de Balaguer han participat aquest cap de setmana en la creació d’un gran mural que integra art de carrer i tecnologia, ja que el grafiti incorpora elements de realitat augmentada en 3D. Forma part del festival Grafftech, un certamen que s’ha celebrat el cap de setmana i que inclou un altre mural al pavelló de Gerb. El disseny del mural vol retre homenatge a les persones grans del poble així com a l’emblemàtica sala de ball. “El tema central és un tribut als padrins”, va explicar l’alcaldessa, Estefania Rufach. Els usuaris van poder explorar la seua creativitat amb ulleres 3D i aprofitar les propietats interactives de les obres. Van pintar amb esprai i l’ajuda d’artistes urbans alhora que van poder gaudir d’una experiència artística diferent retent un homenatge a la seua pròpia generació.
A l’involucrar els avis en la creació de l’art urbà, Grafftech destaca el seu paper com a “guardians de la història local” i promou la seua inclusió en la creació artística. Pel que fa al mural de Gerb, ret homenatge al treball en equip i la col·laboració i s’ha pintat al pavelló municipal.