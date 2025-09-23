La pluja torna a nivells ‘normals’ a Lleida després de 4 anys
A les capçaleres de les tres conques principals hi ha estacions que ja superen un acumulat de 1.000 l/m²
Les precipitacions tornen a atansar-se a les mitjanes històriques, i a superar-les en alguns casos, a la demarcació de Lleida aquest any hidrològic després de quatre amb registres clarament inferiors a l’incloure el trienni natural (del 2021 al 2023) de l’última etapa de sequera. L’any hidrològic és un període de dotze mesos que comença l’1 d’octubre en el qual es mesuren els recursos hídrics (precipitacions i cabals) de les demarcacions hidrogràfiques per facilitar-ne la gestió. Després que en els acabats el 30 de setembre del 2021 al 2024 els registres quedessin lluny de les mitjanes, les dades del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) apunten a un canvi.
De fet, a les capçaleres de les tres conques principals hi ha estacions que ja superen un acumulat de 1.000 l/m2: Arcalís (1.186) a la del Segre, el Pont de Suert (1.044) a la de la Ribagorçana i Espot (1.299) i la Torre de Capdella (1.466) a la Pallaresa. Se superen les mitjanes, a més dels dos últims, a Isòvol (838), Oliana (737), Benavent de Tremp (848), Talarn (661) i el Vilosell (623).
La meteorologia causa en un any 5.685 sinistres per 6,1 milions
Les companyies d’assegurances van atendre l’any passat a Lleida 5.685 sinistres relacionats amb la meteorologia, bàsicament per danys causats per la pluja, el granís i el vent en propietats particulars i al marge de les pèrdues en l’agricultura, indica un informe d’Unespa, la patronal de les asseguradores.
Aquests sinistres van suposar per a les companyies desemborsaments per valor de 6.161.517 euros, una xifra netament inferior a la de la resta de demarcacions catalanes: 52,34 milions a Barcelona, 16,69 a Tarragona i 9,08 a Girona. Les xifres de Lleida mostren un cost mitjà per sinistre de 1.083 euros, netament superior a la mitjana estatal, que se situa en 779.
Les estimacions d’Unespa indiquen que es va registrar un sinistre a les comarques de Ponent gairebé cada hora i mitja, ja que la cadència se situa en un incident cada hora amb 32 minuts i 28 segons. Les asseguradores van desemborsar 561,6 milions d’euros l’any passat a tot l’Estat per cobrir els danys causats per més de 721.000 sinistres provocats per fenòmens meteorològics. Això equival a un sinistre cada 43 segons, amb un cost mitjà per incident de 779 euros, segons la informació recollida per Unespa. Prop de la meitat dels pagaments per sinistres vinculats a la meteorologia el 2024 van correspondre a habitatges, amb gairebé 257,3 milions d’euros abonats per l’assegurança de llar. En segon lloc apareixen les indústries, amb 161,3 milions, i després les comunitats de propietaris, amb 52,8. La pluja va provocar gairebé el 60% dels sinistres i va generar més del 40% dels pagaments.