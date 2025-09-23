Projecten a Altorricó un parc solar de 30.000 plaques
Ocuparà 40 ha i estarà hibridat amb una planta de cogeneració dedicada a dessecar purins. Les dos instal·lacions abocaran l’electricitat a la xarxa
L’empresa Desimpacto de Purines Altorricó, filial del grup portuguès CapWatt, ha iniciat els tràmits per construir un parc fotovoltaic de més de quaranta hectàrees d’extensió i equipat amb prop de 30.000 panells solars en aquesta localitat de la Llitera amb l’objectiu d’hibridar-la (explotar-la de manera coordinada) amb les instal·lacions de cogeneració que ja gestiona a la seua factoria, dedicada a la dessecació de purins i fems de bestiar.
El projecte, que estarà en fase de consulta pública per presentar al·legacions fins al 20 d’octubre a l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental), consisteix en la construcció d’una planta de 20,14 MW (megawatts, milers de quilowatts) de potència nominal composta per 29.848 mòduls fotovoltaics que, una vegada aplicats els inversors que contempla el disseny, es redimensionaria a “un total de 15,98 MW”.
La potència “quedarà limitada a 14,64 MW” quan l’abocament d’energia a la xarxa de transport es produeixi des de la planta de cogeneració per “complir en tot moment amb el que s’estableix en el permís d’accés”. Està previst que l’electricitat generada per les instal·lacions hibridades es pari, després de passar per la planta de cogeneració, a la subestació d’Altorricó, des d’on Endesa l’evacuarà a través de la línia Lleida-Montsó.
A tres quilòmetres
La parcel·la elegida per ubicar la planta fotovoltaica se situa a tres quilòmetres del nucli urbà d’Altorricó i a 1,7 de les instal·lacions de cogeneració, als voltants dels barrancs de la Clamor Amarga i d’Orriols i també de l’antiga carretera N-240, de l’autovia A-22 i de la via de tren Saragossa-Lleida-Mediterrània. S’ubicarà també a pocs quilòmetres de la plataforma logística que promou l’empresa lleidatana Ponentia a Tamarit de Llitera.
La parcel·la seleccionada pels promotors té una superfície de 578.935 m2, dels quals les instal·lacions fotovoltaiques ocuparan 40,73 hectàrees. Això situa el projecte solar de Desimpacto de Purines com el de més envergadura dels que s’estan tramitant a la comarca de la Llitera.
Està allunyada de zones protegides, ja que la més propera, les Basses de Sucs i Alcarràs, inclosa a la Xarxa Natura 2000, es troba a 3,5 quilòmetres del projecte.
No obstant, es projecta en terres de regadiu integrades al Canal d’Aragó i Catalunya, un factor que es perfila com el principal escull per al projecte davant de les reticències a permetre la instal·lació de plantes d’energies renovables en zones dedicades a l’agricultura o reservades per a aquesta finalitat que es dona a Catalunya.