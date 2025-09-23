Sant Joan de l’Erm estrena nous gestors
La nova concessió és per un període de 7 anys. L’EMD gestionava el centre des del 2020 després de dos concursos fallits
L’estació de muntanya i esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm i el refugi de la Basseta tenen nous gestors, després que l’entitat municipal descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò, al municipi de Montferrer i Castellbò, tragués a concurs l’explotació i la gestió dels dos equipaments. L’EMD es va veure forçada el 2020 a assumir la gestió d’aquestes instal·lacions per poder garantir l’obertura, després de dos intents fallits de licitació. L’entitat havia decidit tornar a externalitzar el servei després del gran volum de treball que ha representat les últimes temporades. “El millor model de gestió és l’extern, amb una empresa especialitzada que se’n faci càrrec”, van indicar ahir fonts municipals.
Tatiana Jankejova i Lluís Oliva són els nous gestors. Compten amb una experiència d’onze anys en la gestió d’un refugi al Pallars en què Oliva era el cap de cuina. Jankejova explicava ahir que encaren la nova temporada “amb optimisme i ganes de treballar”. Han mantingut el mateix cuiner i són un equip de quatre treballadors “que ampliarem durant la temporada de neu”. El nou període de la concessió és de set anys. Les clàusules del nou contracte tenen un cànon fix de 36.000 euros a l’any, que l’adjudicatari ha d’abonar de manera trimestral. Així mateix, es faran càrrec del cost del manteniment de l’accés des del nucli de Sant Andreu fins al domini esquiable.