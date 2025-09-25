TRIBUNALS
Acusen per sorpresa el seu pare d’abusos sexuals durant un judici
Jutjat ahir per tocaments a una nena de 12 anys, amiga d’una de les seues filles
Dos filles d’un home que va ser jutjat ahir a l’Audiència de Lleida pels suposats abusos a una nena de 12 anys –amiga d’una d’elles– el juny del 2019 a Vielha van explicar ahir per sorpresa al tribunal que també l’han denunciat per fets similars investigats en altres procediments. Ambdós van declarar com a testimonis proposats per l’advocat del seu progenitor i, si bé van dir que no havien presenciat res, van afegir que era possible que els abusos s’haguessin produït, que no se n’adonessin i que elles van interposar les seues denúncies posteriorment. La Fiscalia sol·licita per a l’acusat pels abusos a l’amiga, que ell va negar, una condemna de sis anys de presó.
Els presumptes tocaments van tenir lloc la nit del dissabte 1 de juny del 2019 a la pista de bitlles que el processat regentava i, posteriorment, al seu domicili. La denunciant no va declarar en el judici per indicació de la psicòloga que la tracta a Colòmbia, on viu actualment. Durant la instrucció del cas, va explicar que el pare de la seua amiga li va fer tocaments en dos ocasions, a la pista de bitlles i quan estaven a l’habitació de la seua amiga on havia anat a dormir. Suposadament, li va fer tocaments als genitals per sobre d’unes malles. Aquella mateixa matinada va demanar a la filla gran de l’acusat que la portés a casa seua. El dilluns següent, ho va explicar a l’escola que, al seu torn, va alertar la mare i van denunciar el cas davant dels Mossos d’Esquadra. En canvi, l’acusat va negar que li fes tocaments. Va explicar que mai es va quedar tot sol amb ella i que, quan va entrar a l’habitació, on estava amb una de les seues filles era per buscar un ordinador per activar la geolocalització d’un mòbil que els van robar de l’interior del cotxe aquella mateixa matinada. Per la seua part, la mare de la denunciant va explicar que li van trucar de l’institut i que allà la seua filla li va explicar el que havia ocorregut. Una docent va dir que va veure la nena “ansiosa i molt preocupada”. Al seu torn, el psicòleg de Justícia que es va entrevistar amb la nena va descriure el seu relat com a “creïble” i va dir que mostrava “una afectació emocional exagerada” que podia ser per la necessitat de ser reconeguda com a víctima. A més de la petició de sis anys de presó, el Ministeri Públic sol·licita sis de llibertat vigilada i una indemnització de 7.000 euros. La defensa va sol·licitar l’absolució.