Ajuts de 75.000 € de la fundació Peusa per a projectes del Pirineu
La hidroelèctrica Peusa ha posat en marxa una fundació per potenciar i fer més visibles les actuacions que l’empresa porta a terme en l’àmbit social. D’aquesta forma, destinarà fins a 75.000 euros a una convocatòria d’ajuts per a associacions i fundacions que, des de principis d’any, estiguin desenvolupant projectes de diferents tipus a l’Alt Pirineu i Aran.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 25 de novembre i les iniciatives que poden optar-hi han de ser de caràcter social, cultural, educatiu o mediambiental. També tenen cabuda projectes emprenedors, una línia que es vol potenciar l’any que ve amb un programa d’acompanyament de noves empreses liderades per joves.
El president de la Fundació, Ventura Rebés, va explicar que la companyia “històricament feia una tasca social molt important” i que calia fer un pas més de cara a poder vehicular aquest tipus d’accions a través de la fundació.
L’objectiu és establir “un compromís amb totes les persones i associacions per tirar endavant tota mena d’iniciatives”. Va afegir que la idea és donar suport a projectes “que poden tenir impacte al Pirineu” i, en anys consecutius, es destinarà un pressupost d’uns 100.000 euros. La Fundació es va presentar ahir a la Seu d’Urgell, en un acte al qual van assistir diferents entitats.