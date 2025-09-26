Llum verda a la cessió del Gran Teatre de Cervera
El Patronat de la Passió entregarà la gestió de l’equipament a la Paeria durant 99 anys. En quatre anys el consistori haurà de fer un estudi de viabilitat econòmica del manteniment
El ple va aprovar ahir el conveni entre la Paeria de Cervera i el Patronat de la Passió per a la cessió del Gran Teatre a l’ajuntament durant noranta-nou anys. Fa dos anys que van començar les negociacions amb l’entitat, sense ànim de lucre i propietària de l’edifici, ja que no podia assumir els costos del manteniment, que superen els 90.000 euros anuals.
Segons l’alcalde, Jan Pomés (PSC), la voluntat de l’equip de govern és “mantenir l’oferta de lleure cultural i fins i tot incrementar-la en un futur (...) no podíem deixar-ho perdre”. Segons va dir, en un futur es licitarà la gestió cultural de l’equipament i el consistori es farà càrrec del manteniment. Durant els propers quatre anys, el Gran Teatre continuarà gestionat pel Patronat, mentre la Paeria farà un estudi de viabilitat per veure si pot assumir la gestió. Si no és possible, miraran d’arribar a nous acords per mantenir l’ajut econòmic i garantir la continuïtat del teatre.
La firma del conveni és indispensable perquè el Patronat pugui disposar dels 220.000 euros que la Paeria tenia pressupostats per a les obres de renovació de l’escenari que van acabar al gener. Des del Patronat confien a poder firmar-lo a l’octubre per poder pagar el crèdit a l’espera que es materialitzi l’aportació municipal.
“No volíem arribar a aquest punt, perquè haurem de pagar uns interessos importants, però ens vam veure obligats a fer-ho”, diuen. El president del Patronat, Xavier Cañabate, explica que van demanar poder cobrar els diners immediatament després de firmar el conveni i justificar la subvenció posteriorment, però encara no coneixen la resposta.
L’oposició va criticar que no se l’hagi tingut en compte en l’elaboració del conveni. “No hi ha hagut transparència”, van afirmar els edils, que van valorar que l’estudi de viabilitat s’hauria de fer abans de l’aprovació del conveni, que va comptar amb set vots a favor de l’equip de govern, tres vots en contra de SiF i dos abstencions d’ERC.
La Paeria aprova dissoldre el Patronat del Conservatori
El ple d’ahir va aprovar la dissolució del Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera. L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que és la millor opció per agilitzar la gestió, optimitzar recursos, augmentar la transparència i enfortir el projecte educatiu perquè sigui més eficient.
La Paeria assumirà la gestió a partir del gener del 2026. Pomés va explicar que en un futur volen crear un òrgan perquè les famílies continuïn tenint veu. L’oposició va votar en contra de la dissolució perquè asseguren que es perd un òrgan de participació. Des d’ERC creuen que pot ser el “pas previ per aniquilar el conservatori”, però l’alcalde ho va negar i va dir que en cap moment s’han plantejat tancar-lo.