Agredeix un vigilant en un súper a Cervera
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dijous un home de 39 anys per robar en un supermercat i agredir el vigilant de seguretat a Cervera. Els fets van tenir lloc a la tarda, quan un individu va intentar emportar-se una botella de ginebra d’un establiment del carrer Guimerà. El vigilant va veure com s’amagava la botella als pantalons i li va donar l’alto, moment en el qual l’home s’hi va enfrontar i van acabar tots dos caient a terra. El sospitós, que té antecedents, va ser detingut per un delicte de robatori amb violència i un altre de lesions.