INFRAESTRUCTURES
Pals caiguts i problemes de connexió a Sanaüja
L’ajuntament de Sanaüja ha reclamat durant dos mesos a Telefónica que reemplaci dos pals mig caiguts per una tempesta, un dels quals repenjat sobre una granja, que causen problemes de connexió. Segons l’alcaldessa, Maria Casoliva, la companyia esperava obtenir el permís per poder accedir a la finca, però el consistori va parlar amb el propietari i aquest va assegurar no haver rebut cap notificació. Aquest mes Telefónica els va comunicar que els pals no eren seus, sinó d’Endesa, que va replicar que eren de la firma de telefonia. Mossos i Bombers van confirmar que eren responsabilitat de Telefónica i aquesta va dir que repararia la incidència ben aviat. El municipi va recuperar ahir la fibra òptica.