Un talhèr damb prètzhèt altruïsta
Ua vintea de mainatges e mainades crèen joguets solidaris en ArtFaig de Vielha. Les repartiràn en noveme ena planta de pediatria der Espitau d’Aran e era residéncia Sant Antòni
Eth pròplèu 20 de noveme, Dia Mondiau dera Infància, era planta de pediatria der Espitau de Vielha e era Residéncia Sant Antòni s’aumpliràn d’illusion gràcies ara creativitat e solidaritat des mainatges e mainades dera Val d’Aran. Ua vintea d’escolans, damb edats comprenudes entre es 5 e es 15 ans, an començat a fabricar de forma artesanau joguets e jòcs de husta en talhèr Art Faig, que dirigís era artesana locau e hustèra Ainelda Clapers. Aguesta emprenedora organize activitats extraescolares a on fosione er aprendissatge experimentau damb eth valor der altruïsme. En sòn petit talhèr de Vielha, es petiti trabalhen era husta damb marqueteria, polissen e pinten es pèces, en tot crear des de zèro joguets sostenibles e respectuosi damb er entorn.
Es participaires damb mès experiéncia talhen, escaten e acòblen pèces, mentre qu’es mès naui collabòren enes fases creatives e decoratives. Est’an passat, en talhèr se fabriquèren un dotzeat de joguets, que sigueren enviadi tath Vall d’Hebron, en Barcelona, damb eth supòrt der Ajuntament de Naut Aran, qu’assomic toti es còsti d’enviament. Enguan, en cambi, an decidit qu’es sues creacions poguen demorar ena Val d’Aran.
Aguest trabalh solidari pren forma de coches, locomotores, avions e viuendes de pipes entà mainatges e mainades ospitalizadi, mentre qu’entara residéncia se priorize eth dessenh de jòcs coma eth tres en linha, dominò, memory e jenga, pensadi entà fomentar era conviuença e eth divertiment entre persones granes.
“Volem qu’es joguines siguen ena sala de demora der Espitau o que poguen autrejar-se dirèctament ara mainadèra qu’ei ingressada”, soslinhe Clapers, convençuda qu’es joguines hètes a man transmeten emocions uniques. Amassa damb era fasa de fabricacion e dessenh, eth grop de mainatges e mainades tanben s’implique ena planificacion deth repartiment, que coincidirà damb eth Dia Mondiau dera Infància, ua data destinada a reivindicar es drets des mès petiti. Eth projècte cerque tanben eth foment deth trabalh en equipa, era paciéncia e eth respècte des materiaus naturaus.
En aguest sens, era hustèra defen qu’era infància a de besonh objèctes qu’estimulen era imaginacion e eth contacte damb era natura. Clapers, fondadora d’Art Faig (@ArtFaig), apòste per ua educacion en valors e pera creacion de joguets ecologics, duradèrs e respectuosi, autant damb es persones coma damb er entorn. Ath delà de talhèrs entà mainatges e mainades, organize experiéncies similares entà adults e lògue jòcs de husta gigants entà eveniments.