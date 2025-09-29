AGRICULTURA
La Fira Tast del Préssic d’Ivars de Noguera voreja el miler de visitants
Va inaugurar l’Espai Groc, centre pioner dedicat al préssec i la pagesia
Ivars de Noguera ha celebrat aquest cap de setmana la 14a edició de la Fira Tast del Préssic, un certamen biennal concebut per donar impuls al sector del préssec, un dels pilars econòmics de la localitat. En aquesta ocasió, per primera vegada, la fira es va traslladar al centre del municipi i va tenir com a escenari la plaça Major, als baixos de l’ajuntament, en lloc del pavelló habitual. L’alcalde, Josep Magrí, va destacar el bon ritme de les vendes de producte local i va apuntar que els visitants en tot el cap de setmana van fregar el miler. Entre els compradors es van sortejar lots amb productes de la zona, així com espatlles i pernils.
La programació va arrancar dissabte amb un tardeig, seguit d’un sopar popular amenitzat amb la música del DJ Wonder. La directora general d’Agricultura, Rosa Altisent, va participar ahir en la inauguració oficial. Allà es va oferir una degustació guiada de productes elaborats amb préssecs d’Ivars, com gelats, coques, melmelades i sucs. La jornada va incloure també la presentació de l’acabat d’estrenar Espai Groc d’Ivars, el primer centre d’interpretació del Préssec i la Pagesia de Catalunya, que oferirà visites culturals i degustacions al llarg de l’any. Paral·lelament, a l’ajuntament es va obrir al públic una exposició de préssecs amb representació de diferents associacions municipals. El migdia va estar marcat per la cuina en directe del xef Pol Cura, que va mostrar diferents propostes de postres amb la fruita local. La fira va continuar a la tarda amb nombrós públic, consolidant Ivars de Noguera com a epicentre del préssec.