Sindicats alerten que la comissaria de les Borges Blanques s’ha convertit en un assecador de plantes de marihuana
SAP-SME-FEPOL denuncia mancances que posen en risc la seguretat i la salut dels agents
La comissaria de Mossos d’Esquadra de les Borges Blanques acumula una gran quantitat de plantes de marihuana pendents de ser destruïdes després d’un operatiu policial dut a terme la setmana passada. El sindicat SAP-SME-FEPOL ha alertat que la instal·lació sembla un assecador d’aquesta droga i que està en risc la salut i seguretat dels agents. A més lamenten que la lentitud burocràtica ha obligat als agents a tallar i retirar les plantes del lloc on estaven en comptes de fer-ho una empresa de jardineria especialitzada, tal com està estipulat segons el protocol recent. Les plantes s’acumulen a l’exterior de la comissaria, al costat del contenidor que teòricament hauria de servir per guardar-les fins que el jutge n’ordeni la destrucció.
Segons el sindicat la situació provoca greus problemes de salubritat a la comissaria de la capital de les Garrigues. SAP-SME-FEPOL considera que Catalunya ja s’ha convertit en un “enclavament estratègic” per al cultiu i la distribució de marihuana, fet que obliga als Mossos a desplegar operatius cada cop més freqüents i complexos.
Per tot plegat, reclamen recursos i protocols adequats ja que veuen manca de formació específica per al tallatge i transport de les plantes; absència d’equipament i protecció adequats, i procediments poc segurs per al trasllat i l’assecatge de les plantes en dependències policials.
El sindicat reclama que s’agilitzin les gestions judicials per tal que empreses especialitzades puguin tallar i destruir les plantes al mateix lloc on es troben, evitant el trasllat de grans quantitats de material vegetal.