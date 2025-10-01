SEGURETAT
Els Mossos registren un incident al dia amb armes blanques a les comarques de Lleida
Hi va haver 235 casos entre el mes de setembre de l’any passat, quan Interior va posar en marxa un nou pla, i el maig del 2025. Són el 6,6% de Catalunya, un 24% per robatoris i un 21% per agressions
Els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 235 incidents amb armes blanques –ganivets i navalles, entre d’altres– entre el setembre de l’any passat i el maig d’aquest any a les comarques de Lleida. És a dir, una mitjana de gairebé un cas al dia des que la conselleria d’Interior va presentar un nou pla de reforç per prevenir la tinença d’armes blanques en la via pública, que substituïa el pla Daga. Així es desprèn de la resposta parlamentària del Govern al grup d’ERC sobre el balanç del pla. Concretament hi va haver 209 incidents a la regió policial Ponent i 26 a la del Pirineu Occidental. En el conjunt de Catalunya se’n van comptabilitzar 3.550. És a dir, els casos de Lleida representen el 6,6% del total.
Les tipologies d’incidents més habituals són els robatoris amb violència i intimidació (24% dels fets), les agressions (21%), les amenaces i coaccions (17%), persones que causen inseguretat i baralles en espai públic (8% cada una) i problemes amb clients (2%).
El departament també explica que en aquests nou mesos s’han identificat 137.567 persones i s’han comprovat 20.888 vehicles. De les identificacions, 129.594 persones van ser escorcollades preventivament, és a dir, en serveis o dispositius, mentre que 7.973 persones (autors o víctimes) ho van ser a requeriment. A més, en el període comprès entre l’1 de setembre del 2024 i el 30 de maig del 2025, els Mossos van intervenir un total de 10.207 armes blanques, aixecant 8.464 actes per infraccions administratives.
Els Mossos, conjuntament amb les policies locals, han portat a terme aquest últim any diversos macrocontrols en localitats lleidatanes, gran part a la capital del Segrià. La majoria tenen lloc coincidint amb esdeveniments o actes festius com es va fer durant el cap de setmana passat a Lleida durant les Festes de la Tardor (vegeu el desglossament).
Quatre detinguts als controls de les Festes de la Tardor
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van portar a terme diferents controls d’aquest tipus durant les Festes de la Tardor de Lleida. Els Mossos van informar ahir que l’operatiu es va saldar amb la detenció de quatre persones després de ser identificades. Dos tenien en vigor ordres judicials de recerca i arrest, una altra va ser detinguda per un trencament de condemna (incomplir una ordre d’allunyament) i una altra per un delicte de tinença il·lícita d’armes (portava una defensa elèctrica).
A més, 14 persones més van ser denunciades, deu per tinença de substàncies estupefaents a la via pública i quatre per tinença d’armes blanques com navalles. Tant la droga com les armes blanques localitzades van ser decomissades. Hi va haver un centenar d’identificacions.