RAMADERIA
Més de 3.000 ovelles ja baixen de la muntanya de Seurí
Demanen més protecció davant l’os
La tradició diu que per Sant Miquel els ramats han de baixar de les muntanyes, on han passat l’estiu, abans que els enxampi el fred i les primeres nevades. A la muntanya de Seurí, a Sort, han passat l’estiu unes 3.000 ovelles d’una desena de ramaders. Abans de començar la transhumància de tornada a casa, ha calgut separar els animals de cada propietari. A Seurí, els ramaders ho fan manualment amb ajuda del ganxo, igual com feien els seus avantpassats des de temps immemorial malgrat que actualment aquesta pràctica no és gaire habitual. Un dels ramaders, Xavier Rivera, va explicar que han passat “un bon estiu”, tret d’algun “ensurt” per la presència de l’os. Per tot això, els ramaders demanen que aquesta muntanya s’inclogui dins de les zones de protecció de l’os. El pastor que guardava les gairebé 3.000 ovelles a la muntanya, va veure l’os a prop d’on hi havia el ramat. Xavier Rivera va reiterar que la coexistència dels plantígrads amb la ramaderia extensiva és “impossible” i va alertar que on es va observar l’os hi havia les 3.000 ovelles, però també el pastor que les guarda.