Quinze veus per aprofundir en la història i el patrimoni del Pla
El Centre de Recerques Mascançà celebrarà el dissabte 18 d’octubre les setzenes Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell a Castellnou de Seana, una cita consolidada en el calendari cultural i científic de la comarca que reunirà quinze investigadors de diferents àmbits. Durant la jornada, que es desenvoluparà al Casalet de Castellnou, es presentaran tretze estudis que inclouen temes tan diversos com la història, l’arquitectura, la genealogia, la biologia, l’ensenyament i la literatura d’aquest territori. La conferència inaugural anirà a càrrec del periodista Jordi Bonilla, que oferirà una anàlisi sobre la programació musical al Pla d’Urgell al llarg de diferents etapes històriques. La trobada es completa amb altres propostes paral·leles, com la presentació del setzè volum de la revista Mascançà (demà a l’Arxiu Comarcal) i la recuperació, el diumenge 12 d’octubre, de la Jornada Europea del Patrimoni, amb una visita guiada en els espais patrimonials més destacats de Castellnou.