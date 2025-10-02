Desmantellen una plantació de marihuana amb 2.000 plantes en un Espai Natural Protegit a Fulleda
Els Mossos localitzen el cultiu amb l'ajuda de drons i detenen dos homes que formarien part d’un grup criminal més ampli
Les plantes estan modificades genèticament per obtenir una alta producció i utilitzaven tècniques de cultiu avançades
Els Mossos d’Esquadra i el Cos d’Agents Rurals van portar a terme dijous de la setmana passada una operació conjunta a Fulleda (Garrigues) que ha permès desmantellar una plantació de 2.023 plantes de marihuana en un Espai Natural Protegit (PEIN) de la Vall de Vinaixa. Amb l’ajuda de drons que han permès fer la vigilància i delimitar el perímetre de la plantació, els Mossos han aconseguit detenir dos homes, de 51 i 31 anys, que ja han ingressat a la presó. Hi hauria tres persones més que van ser detectades al lloc, però van poder fugir. El cap d’Investigació de l’ABP Pla d’Urgell-Garrigues, Rubèn Carrera, ha explicat a l’ACN que en poc més d’un any han desmantellat a les Garrigues més de 8.000 plantes de marihuana.
El sergent Rubèn Carrera explica que a principis d’agost es va arribar una comunicació formal dels Agents Rurals després de detectar la plantació de marihuana a l’espai protegit. Com que després de tants anys de lluita contra aquest tipus de delictes els Mossos tenen constatada la dificultat per accedir a les plantacions sense ser detectats pels seus responsables, van decidir fer la inspecció amb drons i van descobrir diversos bancals i com a mínim tres persones al lloc. A mesura que va avançar la investigació, els Mossos s’adonen que tal com ja passa amb les plantacions d’interior, en aquesta d’exterior s’hi haurien aplicat alguns fitosanitaris i productes per accelerar la producció i avançar-ne la recol·lecció abans de l’octubre.
Arran d’aquest detall, Carrera destaca que la policia va decidir “precipitar” la investigació. També pel fet que van detectar entre dos i tres “edificacions” a la zona boscosa, possiblement construïdes des de la primavera, on els responsables de la plantació vivien per poder-la controlar. Fins i tot hi havia com una mena de torre de guaita construïda al capdamunt d’uns arbres per poder veure si s’hi atansava algú des de lluny.
L’operació de desmantellament de dijous passat es va fer de forma conjunta amb els Agents Rurals per diversos motius. En primer lloc, perquè la plantació es trobava en un espai protegit i es va fer una rompuda de massa forestal per poder-la tirar endavant. També perquè hi va haver un vessament de productes fitosanitaris i acumulació de brutícia i material d’acampada com fogons amb un “dany al medi força important”. A banda de la rompuda forestal, els responsables de la plantació també haurien desviat el curs natural de l’aigua i generat risc d’incendi per la matèria vegetal seca que van acumular als marges de la plantació així com per l’ús de fogons de butà en un espai protegit.
L’assalt es va fer amb agents de la Unitat d’Investigació i l’ARRO, i també drons i un helicòpter amb càmera tèrmica. Diferents grups coordinats van perimetrar i accedir a la zona a primera hora del matí i tot i l’abrupta orografia del terreny i la densa vegetació, van poder localitzar i detenir dos dels cinc homes que es trobaven en aquell moment a la plantació. Un d’ells duia una ronyonera amb 1.500 euros i apunta al fet que seria el responsable de l’organització al lloc de la plantació. La policia també va trobar la documentació d’una tercera persona de les que haurien aconseguit fugir durant l’assalt. Una fugida que els Mossos veuen justificada perquè es tracta de persones que fa mesos que viuen al lloc i coneixen perfectament tota la zona per poder fugir o amagar-se.
Més de 2.000 plantes de dos metres d’alçada per valor d’uns 2 milions d'euros
Un cop assegurada la zona pels agents de l’ARRO, la resta de mossos van accedir i inspeccionar tota l’explotació. En total van localitzar 2.023 plantes de dos metres d’alçada i un metre i mig d’envergadura totalment carregades de cabdells, i 103 quilos de cabdells ja assecats. En total, un cop recol·lectats, la policia creu que es podrien obtenir més de 1.000 quilos de cabdells amb un valor aproximat d’uns 2 milions d'euros.
El sergent Rubèn Carrera destaca en aquest sentit que les plantes estan modificades genèticament i malgrat que hi hagi la sensació que la marihuana és una “droga tova”, tenen entre un 20 i un 30% de puresa, quan fa uns anys, aquest índex només era del 3%. En aquesta plantació també s’han fet servir tècniques de cultiu avançades, com ara l’ús de tutors robustos per cada planta per guiar-les i suportar-les, amb el que no feia falta que desenvolupessin una tija tan gruixuda i d’aquesta forma s’incrementava la producció de cabdells. De fet, cada planta pesa més de 3 quilos i d’aquests, 500 grams, són cabdells.
Sis tones de plantes fins a la comissaria de les Borges Blanques
Un cop es van recollir mostres de plantes dels diferents espais es va començar a tallar-les. El pes total de la collita superava els 6.000 quilos de matèria vegetal, que van ser traslladats a l’exterior de la comissaria de les Borges Blanques, en una imatge que els sindicats van fer córrer dilluns per denunciar la falta d’espai per gestionar aquest material i la necessitat d’incorporar canvis en la gestió d’aquestes batudes per evitar haver de conservar durant dies la droga a les instal·lacions policials.
Els Mossos van recollir indicis per a la investigació en tots els espais de la instal·lació i per part dels Agents Rurals per realitzar el seu informe i actes per constatar tota l’afectació de l’Espai Natural Protegit de la Vall de Vinaixa, per concretar el delicte contra la flora i la fauna i altres infraccions administratives comeses. També s’ha localitzat l’arrendatari dels terrenys a qui s’ha escoltat en declaració i ha denunciat danys per valor de 313.000 euros als quals s’ha d’afegir l’estimació del cost d’enretirar tota la brossa, deixalles, cabanes i altres elements de la infraestructura del bosc. Els detinguts van passar diumenge a disposició judicial i han ingressat provisionalment a la presó.
13 plantacions desmantellades i 23 detinguts a les Garrigues des del juny de 2024
Des del 10 de juny de 2024 s’han desmantellat a les Garrigues un total de 13 plantacions, de les quals 10 d’interiors i 3 d’exteriors (a la Pobla de Cérvoles, a la Granadella i a Fulleda). S’han detingut a 23 persones i aproximadament la meitat han ingressat a la presó. S’han intervingut 8.023 plantes de marihuana i 180,350 quilos de cabdells. La majoria de detinguts són de l’Europa de l’Est (albanesos), tot i que també n’hi ha alguns del nord d’Àfrica i un italià. Això no obstant, entre els testaferros i membres de l’aparell de logística i suport als grups criminals hi hauria moltes persones nacionals i d’altres orígens com Sud-amèrica, segons fonts policials.